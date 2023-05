Dok ona čisti, on odmara: 6 razloga zašto muškarci imaju mnogo lakši život od žena

Brojni ljudi su bezbroj puta raspravljali o ovoj temi i svako od njih je imao drugačije mišljenje. Neki veruju da je ženama lakše zato što mogu da prođu bez kazne za bržu vožnju ili zato što im je lakše da uđu u klub.

Iako nad muškarcima postoji izvestan pritisak da budu uspešni u poslu, nad ženama je mnogo veći, uključujući i te koje muškarci imaju.

Sledećih šest razloga pokazuju zašto je muškarcima lakše. Ako se i dalje ne slažete da je muškarcima lakše, onda bi možda trebalo da provedete dan kao žena, prenosi Avaz.ba.

Muškarci mogu mnogo toga stojeći

Muškarac nikad neće znati koliko je teško čučati nad prljavim čučavcem na nekoj benzinskoj pumpi pored autoputa. Oni mogu da uriniraju stojeći, bilo gde. Kao da je ceo svet jedan veliki toalet za njih. Ovo je nešto na čemu skoro sve žene zavide muškarcima, iako nekad nećemo to da priznamo. Za žene javni toalet je često strašno mesto i ne postoji žena na svetu koja bi poricala da makar jednom nije pomislila: „Jao, volela bih da piškim stojeći.“ Jedino dobro što dobijate kada morate da čučite su vežbe za butine koje odradite zbog samo jednog odlaska u toalet.

Manje vremena im treba da se srede za izlazak

Postoji toliko stvari koje žene moraju da urade prilikom sređivanja za izlazak. Pre izlaska u grad, većini dama je potrebno malo više vremena da se srede nego muškarcima. Za muškarce, sve što im treba je: tuširanje, oblačenje farmerki i majice, obuvanje cipela i to je to. Ženama s druge strane treba: tuširanje, sušenje kose, ispravljanje (ili uvijanje) kose, brijanje nogu, šminkanje, a zatim biranje stajlinga. Mislimo da muškarci nemaju pojma koliko truda treba za savršeni izgled, a ako znaju, mogli bi to malo više cene.

Muškarcima nije potrebno mnogo stvari za putovanje

Da li ste ikada otišli s muškarcem na putovanje i shvatili da ste bukvalno poneli sa sobom 10 kilograma više odeće? Žene moraju svašta da ponesu – od šminke, fena, pegle za kosu, štikli, baletanki i mnogo odevnih opcija, nije ni čudno što mnoge žene moraju da plaćaju taksu na previše prtljaga. Muškarci imaju luksuz da odu na sedmično putovanje s manje stvari. Sve što im treba je par majica, par cipela ili patika, šorcevi i bokserice. Takođe imaju luksuz da se spakuju za bukvalno manje od pola sata, dok ženama treba lista, kako ne bi zaboravile nešto.

Muškarci manje troše na negu lica i tela

Na svakih nekoliko nedelja žene moraju da idu na manikir, pedikir, farbanje korena kose, čupanje obrva, depilaciju i još neke stvari koje muškarci i ne treba da znaju. Suočimo se s tim, skupo je biti žena, što opravdava zašto nam stalno muškarci plaćaju piće na izlascima. S druge strane, muškarci idu na šišanje na svakih nekoliko sedmica… I to je to.

Ne moraju uveče da skidaju šminku

Ne samo da moramo da stavljamo šminku, na kraju svake večeri potrebno nam je vreme da je skinemo. Muškarci ne shvataju koliki rizik postoji ako je ne skinemo sa lica – od infekcija do iritirane kože. Takođe moramo da ulažemo u kvalitetnu šminku i proizvode sa skidanje šminke, što može mnogo da košta. Ceo koncept šminkanja i skidanja je nepoznat muškarcima i ne shvataju koliko je njima lakše, samo se i izvuku iz kreveta i već su seksi!

Muškarci nemaju menstruaciju

Za većinu žena je ovo najgore što se dešava ženama. Kako se neke žene osećaju tokom ciklusa? Kao da ih neko ubada nožem u stomak, naduvene su i imaju osećaj kao da će eksplodirati. Mislite da je ovo lako? Naravno da nije. Sve se menja tokom ovog perioda i raspoloženje i misli. Da ne spominjemo krvarenje i menstrualne migrene. Muškarci su pravi srećnici, jer nemaju bolove svakog meseca.

