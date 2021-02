„Dok sam rađala bebu, moj dečko je pobegao sa mojom majkom“

Novopečena mama Džes Oldridž vratila se iz bolnice sa svojom bebom i shvatila da je njen dečko pobegao s njenom majkom.

Kada je počela pandemija, trudna 24-godišnja Džes i njen pet godina stariji momak Rajan Šelton uselili su se u kuću njene majke Georgine i njenog supruga Erika.

Nekoliko nedelja nakon useljenja, 44-godišnja Georgina počela je da flertuje sa Rajanom, a konačna izdaja je usledila kada se novopečena mama vratila kući s bebom Reubenom i shvatila da su dečko i mama zajedno pobegli i preselili se u novi dom udaljen 30 kilometara.

– To je krajnja izdaja. Očekujete da će se baka zaljubiti u bebu, a ne u oca. Trebalo je da bude baka mojoj deci i pomogne mi da se brinem o njima, ali umesto toga ona je sada s mojim dečkom. Slomili su mi srce i izgubila sam sve, mamu i oca svoje dvoje dece – rekla je Džes.

Veza sa Rajanom, prodavcem delova za automobile, trajala je tri godine. Džes je napustila posao kućne pomoćnice u Čiping Nortonu u Oksfordširu, udaljenom 115 km severozapadno od Londona, pre nego što im je u septembru 2019. rodila prvo dete, Georgianu. Godinu dana kasnije, dok je bila trudna s Rubenom, preselila se kod mame i njenog 56-godišnjeg supruga Ericom u Glosteršir. Mislila je tada da bi povratak kući bio savršen za nju i decu.

– Otišli smo da živimo s mojom mamom i tatom kada je mama rekla da će pomoći oko brige o deci. Obećala je da će mi s novom bebom biti lakše, ali zapravo je bilo jako, jako teško. Mesecima smo bili zaglavljeni u kući tokom lokdauna. Bilo je tako teško pogotovo jer su Rajan i mama uvek koketirali. Osećala sam se jako neprijatno, bilo je to užasno iskustvo. Obično bi pili bakardi i smejali se i šalili se u kuhinji svako veče dok smo tata i ja bili na kauču i gledali televiziju – rekla je.

– Jednom sam uhvatila Rajana kako dodiruje maminu zadnjicu, a on je samo rekao da želeo da je pomeri kako bi prošao. Imala sam osećaj da se mesecima nešto događa, ali nikada nisam želela da poverujem u to. Bilo je odvratno. Mama bi nosila kratke haljine i pipkala se s njim na sofi – ispričala je.

Jednom im je čak prigovorila zbog toga, a oni su na to samo slegali ramenima i rekli da to nije ništa. Uvek su insistirali da između njih nema ničega, ali Džes je uvek sumnjala da nešto kriju.

Džes je Reubena rodila carskim rezom u bolnici Glosteršir 28. januara, dok je Džesina sestra Karolina (19) brinula o Georgiani. Nekoliko sati kasnije, Rajan je raskinuo s Džes preko poruke, tvrdeći da mu je muka od toga što ga optužuje za aferu s mamom. Nekoliko minuta nakon što se rodio, video je Rubena i dan kasnije ponovo je došao u bolnicu, na putu da pokupi svoje stvari. Ono što Džes nije znala bilo je da se on preselio s njenom majkom u novi dom u drugom okrugu.

– Rajan je video Rubena samo nekoliko minuta nakon što se rodio, a potom na deset minuta dan kasnije dok je premeštao sve svoje stvari. Bili su u takvoj žurbi. Čak je i mamu čekao u autu parkiranom na parkingu – ispričala je Džes.

Novopečena majka je otpuštena iz bolnice 30. januara kad je shvatila da su se Rajan i Georgina iselili. I dalje je negirao da se bilo šta događalo, a prošla su još dva dana pre nego što su napokon priznali da su u vezi.

– Kad sam se vratila kući iz bolnice, sve njihove stvari su nestale. Znala sam da će Rajan biti s mojom mamom, ali da niko od njih to neće priznati, nisam očekivala. Napokon, dan posle, priznao je da su u vezi. Mama mi je rekla da ne može da bira u koga će se zaljubiti, a i Rajan mi je rekao isto. Bio je to ogroman udarac za mene, planirali su to tokom cele moje trudnoće. Mama se razišla s mojim tatom koji je to jako loše podneo. Skrhan je. To se događalo šest meseci iza mojih i njegovih leđa – ispričala je Džes.

– Znali su da se pravdaju da provode vreme zajedno i ostavljali su me trudnu kod kuće. Muka mi je. To što su uradili je odvratno i podlo – rekla je.

Georgina je inače bila zaposlena u staračkom domu i ima jedan brak iza sebe, a sa Erikom je bila 12 godina u vezi pre nego što su se venčali 2018. godine.

– Nekoliko nedelja pre nego što sam otišla u bolnicu, mama mi je rekla da želi da napusti Erika, ali se nisam složila s njom – rekla je Džes i dodala da se ni Rajan, a ni njena mama nisu izvinili zbog svega.

Ljubavnici su još uz to na Fejsbuku objavili da su u vezi, zbunjujući time sve prijatelje i porodice. Džes, koja se sada vratila u iznajmljeni dvokrevetni dom koji je pre delila s Rajanom, užasnuta je.

– Kako mogu ljudima da objasnim da su otac moje dece i njihova baka u vezi? Neki od naših prijatelja videli su njegov novi status veze na Fejsbuku i bili su zapanjeni. Primila sam puno poruka u kojima me ljudi pitaju šta se dogodilo i da li sam dobro – rekla je.

Džes su takođe ostavili da plaća kiriju od 439 funti za svoj dom koristeći samo svoje prihode, piše The Sun.

