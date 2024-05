Dokažite da ste genije: Na ovoj slici nalazi se jedno slovo, pronađite ga za 6 sekundi

Šta mislite, koliko je dobra vaša moć zapažanja? Evo kako možete dokazati svoj savršen vid ovom lukavom optičkom iluzijom.

Optičke iluzije funkcionišu tako što prevare naše oči, ali su dobar način da izoštrite vid, kao i da poboljšate kognitivne sposobnosti. Pa zašto ne isprobate ovu i vidite da li možete da uočite skriveno slovo na slici – ali postoji caka. Imate samo šest sekundi da ga pronađete.

Optička iluzija, koju je kreirao sajt Jagran Džoš, definitivno će izazvati vaše vizuelne veštine. Zato podesite tajmer i vidite da li možete to da uradite.

Just for fun..🥳 Can you spot the hidden letter? pic.twitter.com/OMWiDazyW6

— Debbie J. 🌜✨🔮✨🌛 (@j88876964) May 2, 2024