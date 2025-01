Doktorka otkrila bizarnu tajnu dugog života: ‘Potrebno je ovo usporiti’

Doktor naturopatije dr. Dženin Bouring je otkrila bizarnu tajnu za koju kaže da vam može pomoći da živite duže, i to prilično iznenađujuću.

Dr. Bouring je ekspertkinja iz Kanade koja iza sebe ima preko 25 godina iskustva i kliničkih istraživanja, a u jednom od svojih Tik Tok videa otkrila je da bi manje udisaja zapravo mogla biti tajna dužeg života.

„Prosečna odrasla osoba diše oko 15 do 20 udisaja u minuti, što je zapravo previše. Ako možete da usporite svoje disanje na oko pet do pet udisaja u minuti, to je sada povezano sa dugovečnosti„, rekla je dr. Bouring.

Doktorka je zatim uporedila ljudska bića sa drugim životinjama, kao što su delfini i kitovi, koji manje dišu i žive „mnogo duže“ od ljudi. Ona je rekla da ovi sisari udišu samo tri do pet puta u minutu, piše Dejli mejl.

„Dok miš diše 90 do 250 puta u minutu, a živi samo dve do sedam godina. Stres, kao što znamo, kada smo pod stresom, dišemo brže, a znamo da je stres definitivno povezan sa kraćim životom, pa je moj savet da svesno dišete, usporavajući dah“, objasnila je dr. Bouring.

Manje kiseonika smanjuje oštećenje ćelija?

„Ovo je jedan od razloga zašto meditacija i joga mogu biti zaista moćni i pomoći vam da živite duže“, zaključila je doktorka.

Prema Earth.com, studija koju su na miševima sproveli prošle godine istraživači iz Opšte bolnice u Masačusetsu otkrila je da miševi držani u područjima sa nižim nivoom kiseonika žive duže. Oni su izvestili da su miševi izloženi nivou kiseonika od 11 procenata živeli „50 procenata duže“ u poređenju sa onima koji su držani na nivou kiseonika od 21 procenat.

„Teorija je da manje kiseonika smanjuje oštećenje ćelija i podstiče ćelije da efikasnije čiste i recikliraju oštećene komponente, čime se usporava proces starenja“, navodi se u saopštenju.

Međutim, studija nije sprovedena na ljudima, pa nije jasno kako bi delovala na nas. „Prerano je spekulisati o implikacijama ovih nalaza na ljude“, rekao je pulmolog dr. Rodžer Roberts, glavni istraživač studije.

„Ali postoje neke zanimljive indikacije iz epidemioloških istraživanja da bi život na velikoj nadmorskoj visini gde je koncentracija kiseonika niža mogla da produži očekivani životni vek i smanji teret bolesti povezanih sa starenjem“, dodao je on.

(Net.hr)

