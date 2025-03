Doktorka upozorila na popularnu metodu nanošenje dezodoransa: ‘To je pogrešno’

Nanošenje dezodoransa je suštinski deo svakodnevne rutine većine ljudi, ali prema rečima specijaliste za kožu dr. Adel Ri, mnogi od nas to rade na pogrešan način. Ona je istakla u Tik Tok video snimku da ako nanesete dezodorans ujutru ili posle vežbanja, „radite to pogrešno“, a to bi mogao biti razlog „zašto vaš dezodorans ne radi“.

„Da biste izvukli maksimum iz dezodoransa, zapravo morate da ga stavite uveče pre spavanja, jer su vaše znojne žlezde manje aktivne dok spavate, što znači da dezodorans ima više vremena za rad“, objasnila je dr. Ri.

Ova metoda može dovesti do bolje apsorpcije i na taj način učiniti dezodorans efikasnijim sledećeg dana. Dr Ri je takođe savetovala nanošenje na suvu kožu radi optimalne apsorpcije, eliminišući potrebu za ponovnim nanošenjem tokom celog dana.

Dr. Lindzi Zubricki iz Misisipija podržava ovaj savet, rekavši da antiperspiranti najbolje deluju kada se primenjuju noću zbog prirodnog procesa hlađenja tela dok se priprema za san, koji je pokrenut povećanom proizvodnjom melatonina.

Kako dnevno svetlo bledi, nivoi melatonina rastu, što dovodi do smanjenja telesne temperature, krvnog pritiska i otkucaja srca, signalizirajući telu da je vreme za odmor. Primena dezodoransa ili antiperspiranta u kombinaciji sa ovim povećanjem melatonina može povećati njihovu efikasnost u uklanjanju mirisa iz znojnih žlezda i kontroli znojenja.

Koja je razlika između dezodoransa i antiperspiranta?

Prema Healthline-u, dezodoransi i antiperspiranti smanjuju miris tela na različite načine. Na primer, dezodoransi deluju na uklanjanje neprijatnih mirisa, ali neće sprečiti znojenje. Obično su na bazi alkohola, a kada ih nanesete, zakiseljavaju kožu, čineći je manje privlačnom za bakterije.

Antiperspiranti, s druge strane, imaju aktivne sastojke i obično su na bazi aluminijuma, koji privremeno blokira pore znoja, piše Bristol Live.

