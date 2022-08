Dopustila dečku da spava sa drugom devojkom, evo šta se posle desilo

Tridesetogodišnja devojka je svom dečku dala dozvolu da spava sa devojkom u koju je bio zaljubljen, a potom požalila zbog odluke.

„Počela sam da izlazim sa momkom koji je sada ljubav mog života. Odlučili smo da ne budemo u vezi. Veoma je seksualno i emotivno zreo, nije ljubomorna osoba. Izuzetno sam nesigurna i stalno brinem da li će mi bilo koji partner imam naći nekog boljeg i ostaviti me… Uglavnom zato što mislim da je većina žena lepša, interesantnija i uspešnija od mene. (Pokušavam da rešim problem ljubomore u terapiji), prenosi Kurir.

Tako je bio u svom rodnom gradu i želeo je da se zabavi sa devojkom o kojoj je uvek maštao u srednjoj školi. Dan pre nego što se to dogodilo, pozvao me je i pitao da li bi bilo u redu da spava sa njom. Hteo sam da budem kul, pa sam mu dao svoj blagoslov. Rekao mi je da sam super i da je sve bilo zbog seksa… Sledećeg dana me je nazvao i rekao: „U redu, ona je pod tušem u svojoj hotelskoj sobi. Još uvek mogu da dam otkaz ako ti je neprijatno“. Rekao sam mu da ne odustaje.

Sledećih sat vremena osećala sam se kao da imam nakovanj na grudima, čekajući da me pozove i zamišljajući ih kako se seksaju. Zvao je oko dva sata kasnije. Mislio je da sam dobro, pa mi je ispričao detalje. Najgori deo nije bio seks, već ljubljenje i maženje neko vreme nakon toga. Masirali su i milovali njihova tela. Uspeo sam da se suzdržim na telefonu, ali sam bio slomljen. Kada se vratio, rekao sam mu da, iako mi je ta ideja u početku bila u redu, više nije. Bio sam ljubomoran, ranjiv i slomljenog srca.

On se izvinio i rekao mi da to nikada ne bi uradio da je znao da ću biti toliko uznemiren. Stvar je u tome što sam mu rekao da to uradi i ne krivim ga za to. Pet meseci kasnije i dalje me ponekad izjeda. Razgovaraju i dopisuju se (normalno za dva stara prijatelja), a ja ne pitam o čemu pričaju niti gledam u njegov telefon, ali tek kada čujem njeno ime, osetim stezanje u grudima i sva ta osećanja se vraćaju .

Pet meseci kasnije, ja sam pijan, vrebam je na Fejsbuku i odlučujem da joj pošaljem poruku. Bila je to prilično prijateljska poruka, u kojoj sam rekao da sam njegova devojka i da znam da su imali seks. Priznao sam joj i da sam i dalje ljubomoran na nju i da sam mislio da će mi biti lakše ako je sretnem. Napisao sam joj i da nema obavezu da mi odgovori. Čini se da ne koristi „Fejsbuk”, jer poruku nije ni pročitala. Osećam stezanje u grudima i potpuno mi je žao zbog toga. Kad bih samo mogao da vratim vreme… Osećam se kao glupo dete, a imam 30 godina“.

