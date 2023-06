Doživeo 82 godine, a nikada nije video ženu: Majka mu umrla čim se rodio, a evo zašto se nije sreo sa suprotnim polom

Jedan čovek, rođen 1856. godine u Grčkoj, nikada u životu nije video ženu. Umro je kao 82-godišnjak. Postavlja se pitanje kako to da je proživeo skoro čitav vek, a da ne upozna ženu? Ovo je njegova priča…

Monah je rođen u grčkom Tolotosu, a majka mu je umrla nedugo nakon njegova rođenja. Niko nije mogao da se brine o dečaku pa je ostavljen na stepenicama grčkog pravoslavnog samostana na vrhu planine Atos, odnosno Svete Gore. Usvojili su ga tamošnji monasi, a dobio je ime Mihailo Tolotos. Odrastao je unutar zidina samostana koji nikada nije napustio do svoje 82. godine života.

Monasi dolaze iz svih slojeva društva i kulture. Ruski pravoslavni monasi borave na Atosu više od 1000 godina, dok srpski, bugarski i rumunski monasi takođe borave na planini. Godine 1060. objavljena je povelja kojom se zabranjuje prisustvo svih žena, uključujući i ženke životinja, na planini Atos, a ovaj zakon je još uvek na snazi.

Zakon star 1000 godina još uvek važi

Osim toga, zabranjeno im je da priđu na 500 metara od obale. Grejam Spik, autor knjige „Mount Athos: Renewal in Paradise“ rekao je za BBC da je povelja uvedena najverovatnije kako bi se osiguralo da monasi održe svoj sveti zavet celibata. Ono što čini planinu Atos jedinstvenom je to što se celo područje smatra jednim ogromnim samostanom. S obzirom na to da nema ženskih životinja, tamo se ne mogu proizvoditi mleko, pa i sir pa se ti proizvodi moraju doneti iz „spoljnog sveta“.

Postoje samo dva izuzetka – mačke (koje love miševe i tako čuvaju i namirnice ali i drevne spise koji se nalaze u manastirskih arhivima) i kokoške (koje legu jaja od čijih žumanaca se prave boje koje se koriste u ikonopisanju).

Monasi ne smeju ni da se briju. Moraju da nose duge brade kako bi se osiguralo da se žene ne kriju među njima. Postoji još drugih svetih mesta na svetu na kojima nije dopušten ulazak ženama, a to je planina Omine u Japanu i Haji Ali Dargah u Mumbaiju.

Monah Tolotos je odrastao u jednom od manastira na Atosu, i dok su mnogi monasi koji dolaze u to područje videli žene u svom životu pre nego što su se pridružili monaškom redu, Mihailo je svaki dan provodio u samostanu. Kao deo njihove predanosti monaškom načinu života, monasi ne smeju ni da se svađaju, raspravljaju ili pitaju o spoljnom svijetu, a to pravilo važi i danas. Tolotos je umro 1983. godine u 83. godini ne znajući kako žena izgleda, osim Device Marije koja je jedina „ženska prisutnost“ dopuštena na planini Atos.

Mali broj žena je ikada bio na Atosu

Ipak, žene su kroz istoriju više puta kročile na Svetu Goru. Tokom građanskog rata u Grčkoj (1964. – 1949.), planina Atos pružila je utočište seljačkom stadu životinja, a žene i devojke bile su deo grupe koja je ušla na Atos u pokušaju da vrati svoje životinje.

Zatim se jedna Grkinja Marija Poimenidou obukla u muškarca i provela tri dana na Atosu. Njen upad je izazvao toliku pomutnju među stanovnicima planine da je grčka vlada donela zakon koji podržava povelju staru hiljadu godina. To je značilo da je ilegalno da žena uđe na Atos, a svako ko pokuša može biti kažnjen kaznom zatvora u trajanju do 12 meseci, prenosi Net.hr.

Srpkinje koje su boravile na Svetoj Gori

Srpski Hilandar jedinstven je među svetogorskim manastirima jer je, prema legendi, tu Bogorodica dozvolila caru Dušanu da dovede svoju suprugu, caricu Jelenu, i tako se skloni od kuge.

Ipak, iz poštovanja prema svetinji, carica je zapravo boravila u hilandarskoj luci Hrusiji, a na kopnu je nošena u nosiljci tako da nije kročila na tlo i prekršila zakon.

Još jedna Srpkinja se pominje kao osoba koja je možda posetila Svetu Goru. Naime, manastir Svetog Pavla podigao je despot Đurađ Branković, a zajedno sa još nekoliko svetinja, darivala ga je despotova ćerka Mara.

Turske hronike navode da je ovom prilikom Mara posetila Svetu Goru dok manastirsko predanje kaže da je istina da je potonja osmanska sultanija (bila je udata za sultana Murata II) bila ktitorka, ali da nije kročila na tlo poluostrva upravo jer je znala da je ženama to zabranjeno.

U skorije vreme, pravilo je prekršeno kada su ukrajinski krijumčari ostavili na Atosu četiri Moldavke 2008, koje je nakratko zadržala policija, ali su im monasi obezbedili pomilovanje.

