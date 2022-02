Drama u porodici naše najtrofejnije sportistkinje: Ćerka joj pobegla od supruga

Naša najtrofejnija sportistkinja Jasna Šekarić (56) ovih dana proživljava pravu dramu. Osvajačica pet olimpijskih medalja krajem novembra prošle godine postala je baka kada se u Egiptu porodila njena ćerka Lea (23).

Ali, sreća je bila kratkog veka. Naime, Lea se nedavno vratila u Beograd u koji je pobegla iz Egipta od partnera Sajeda Abubakra. Kako pišu domaći mediji, Lea je tamo živela u oskudici, ponekad i bez osnovnih namirnica. Sajed u Egiptu radi kao DJ, ali čini se da mu poslednjih meseci nije išlo.

On tvrdi da ga je Lea Šekarić ostavila bez novca, angažovao je advokata i preti da će pokrenuti sudski postupak kako bi ćerku vratio u Egipat. Abubakr napominje da ga Leina majka Jasna Šekarić nije volela od samog početka, da mu je to rekla, ali da je Lea ipak želela da bude s njim.

– Lea mi je rekla da će ići na dve nedelje kod bake jer je bolesna. Rekao sam joj da ostane duže ako je potrebno. Potpisao sam dozvolu (za put s ćerkom) za te dve nedelje. Oprostili smo se na aerodromu, plakala je, sve je bilo normalno. Lea mi je zatim rekla da su svi pozitivni na koronavirus i da će morati da ostane duže u Srbiji, a onda me nazvala kako bi mi rekla da se neće vraćati i da nemam ćerku. Pokušao sam da stupim u kontakt s njima, ali Lea me je blokirala na svim mrežama, kao i njena majka – rekao je Abubakr za Blic.

Otkrio je da Lea ima egipatsko državljanstvo, ali je istovremeno za devojčicu poslao srpsku putnu ispravu u kojoj jasno stoji da ima srpsko državljanstvo.

Abubakar tvrdi da mu je Lea do detalja prenela sadržaj poruka koje je razmenjivala s majkom Jasnom dok je bila u drugom stanju, a u kojima ju je, kako navodi, Jasna savetovala da se vrati u Srbiju i da prekine trudnoću.

– Majka joj je napisala da dođe u Srbiju kako bi abortirala, a meni da kaže kako je imala spontani pobačaj. Rekla joj je da nije vreme za dete te kako nije zaslužila da se muči i da će dete imati neizvesnu budućnost – tvrdi Egipćanin za „Blic“.

Lea je, s druge strane, iznela šokantnu tvrdnju da je njen partner tražio novac, i to 75.000 evra, da se odrekne svih zakonom zagarantovanih prava vezanih za malenu Sofi.

– Tokom drugog stanja, kao i porođaja, imala sam podršku ženskog dela porodice. Mama i tetka su došle u Hurgadu da budu s nama i majka je u potpunosti finansirala naš život i moje kontrole, kao i porođaj. S ove pozicije to može da se smatra greškom jer od tog momenta jedini izvor prihoda koji smo imali u toj vezi su sredstva koja su davali moji roditelji, dok je on bio potpuno nezainteresovan da preuzme odgovornost i potraži posao kojim bi mogao da nas izdržava. Shvativši da, kao stranac u Egiptu, imam izuzetno male mogućnosti da se zaposlim i detetu omogućim uslove za život kao u svojoj zemlji, odlučujem se za povratak u Beograd. Iskreno rečeno, došle su do izražaja velike razlike koje imamo i on sigurno nije osoba s kojom bih mogla da provodim dane svog života, rekla je Lea za Republiku.

Takođe je otkrila da joj Sajed, čovek s kojim ima dete, traži određenu sumu novca da bi se odrekao ćerke:

– Otac mog deteta je bio upoznat i saglasan s mojim i detetovim odlaskom za Srbiju i potpisao je sve papire potrebne za dolazak u Srbiju i registraciju deteta kao srpskog državljanina. Ali s našim odlaskom doživeo je otrežnjenje jer je izgubio priliv koji je moja porodica omogućavala, pa je zatražio 75.000 evra da se odrekne svih zakonom zagarantovanih prava (kada je dete u pitanju). Znači, on je procenio da naše dete vredi 75.000 evra. Napominjem da ocu mog deteta nijednog momenta nije rečeno da neće moći da vidi svoju ćerku. On zna na kojoj smo adresi i samo je potrebno da pre toga izvadi putne isprave. U cilju zaštite svog deteta, što njenom ocu, očigledno, nije bio prioritet, po ovom pitanju se više neću oglašavati.

Leina majka Jasna Šekarić rekla je da je angažovala advokate i da je to ozbiljna stvar i rekla da Lea nije ni bila u braku, uprkos tome što je suprug pokazao venčani list.

