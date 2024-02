Dreser pasa otkrio koje tri rase nikada ne bi udomio: Izbor će iznenaditi mnoge

Vlasnici se ne slažu

Udomljavanje psa je izuzetno plemenit potez, koji će jednako obogatiti vaš život, kao i život vašeg novog najboljeg krznenog prijatelja. Naravno, istovremeno predstavlja i veliku obavezu, a svaka rasa sa pedigreom ima određene izazove, bilo da se radi o specifičnom karakteru, ili zdravstvenim problemima.

Baš kao što svaka rasa ima svoje karakteristike, tako se i popularne rase poput francuskog buldoga i mopsa, suočavaju sa brojnim zdravstvenim problemima, pa vlasnici moraju da potroše gomilu novca na veterinarske račune.

„Ako imate stoku, ovo je dobar izbor“

Dreser pasa postao je viralan na TikToku, jer je podelio tri rase pasa koje nikada ne bi usvojio – a jedan od njih je iznenadio mnoge.

Garet King, poznat po svom American Standard K9 TikTok kanalu, ima milione pratilaca zahvaljujući svojim korisnim savetima o dresuri pasa.

Sa dugogodišnjim iskustvom, stekao je čvrsto mišljenje o rasama koje bi izbegavao, piše Miror.

Geret je objasnio da je prva rasa koju nikada ne bi uzeo bio srednjeazijski ovčar.

– Mužjaci ovih pasa mogu da dostignu težinu od preko 77 kilograma i odlični su čuvari stoke. Ali, problem je što većina nema stoku.

Dakle, ako imate stoku kod kuće, možda bi ova rasa mogla da bude korisna za zaštitu stada – objasnio je.

Neprijatan miris masne kože

Još jedna rasa koju bi izbegavao su goniči, zbog njihove masne kože, prenosi N1.

– Ta masna koža čini da imaju neprijatni miris, bez obzira na to koliko često se kupaju.

Mirisa ćete se teško otarasiti – otkrio je Geret.

Treći izbor iznenadio sve

Treća rasa koju Garet nikada ne bi razmatrao bila je najiznenađujuća – čivava.

– Bila bi mi potrebna čivava da sam želeo demona od tri funte iz podzemlja, koji bi bio dobar za to da mi sedi u krilu i gricka sve što joj dođe pod zub. Ali to baš i nije ono što tražim – rekao je on.

Ljubitelji rase čivava bili su iznenađeni Geretovim mišljenjem o ovim malim psima.

Jedna žena je prokomentarisala: „Čivave su zapravo veoma inteligentne, a njihovo agresivno ponašanje često proizilazi iz načina na koji ih ljudi tretiraju kao igračke umesto kao prave pse, prenosi Klix.ba.

Druga vlasnica čivave je rekla: „Moja čivava je pravi anđeo. Sve zavisi od dresure, nemojte se obeshrabriti! Moja je izuzetno prijateljska prema strancima i sve što želi je da se mazi.“

Drugi su primetili da su „čivave kao mačke, možete dobiti malog đavola ili pravog anđela“, prenosi Luftika.

