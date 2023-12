Drevni mudraci su verovali da je za srećan život dovoljno slediti ova 4 principa

Arapski mudraci su verovali da da biste živeli srećnim životom, morate se rukovoditi sa 4 osnovna principa, piše dzen.ru.

Prva mudrost: Ako te nešto boli, ćuti

Postoji priča iz davnina o starcu Eziju.

Starac Ezio je ostao sam na farmi nakon što je njegov sin otišao u vojsku. Ezio je radio naporno i sam upravljao celim imanjem. Jednog dana mu je prišao komšija i upitao ga: „Kako si, Ezio?“

„Bole me leđa“, požalio se Ezio svom komšiji. Ubrzo se širom oblasti proširila glasina da starac Ezio ima loša leđa i da ne može sam da se brine o svom imanju i životinjama. Stoga je počeo da dobija ponude od komšija da proda imanje za malo novca. Kada im je rekao da je to premalo za takvo imanje, rekli su: „Bolje je išta nego ništa. Bole te leđa, star si i slab, prodaj imanje.”

Niko mu nije ponudio pomoć, svi su samo želeli da ga iskoriste. Starac je nastavio da ćuti i radi, a kada mu je sin došao iz vojske, stari Ezio mu je predao imanje u nasledstvo.

Sin se zahvalio ocu i zamolio ga da mu da najneophodniji savet koji bi mu pomogao da živi srećnim životom. A Ezio mu je dao najvažniji savet: „Ako te nešto boli, ćuti. U suprotnom će ti prvo dati ono najbeskorisnije – sažaljenje, a onda će te udariti gde boli.“

Druga mudrost: Ne govori prijatelju ono što ne bi rekao neprijatelju

Svaki čovek ima svetlu i tamnu u sebi, nikad se sa sigurnošću ne zna kada će se ova mračna strana probuditi i šta će je probuditi. Bolje je ne reći prijatelju ono što ne biste rekli ni svom neprijatelju.

Ako kažete prijatelju i on iskoristi vašu tajnu, bićete ljuti na dvoje ljudi: na sebe i na svog prijatelja.

Treća mudrost: Nikada ne govori loše o sebi

Još jedna kratka, ali veoma mudra priča arapskih mudraca. Starac Okam je živeo u pustinji 10 godina. Svaki dan je vredno radio i pokušavao da nađe vodu i kada je uspeo, svi seljani su dolazili da mu čestitaju, ali on nije hteo da se hvali i verovao je da nije učinio ništa vredno.

Rekao je: „To nije moja zasluga, samo mi je Bog pomogao da to postignem. Ubrzo su svi počeli da tretiraju njegovo otkriće vode kao nešto malo vredno i nevažno. Umesto da piju vodu, na tom izvoru su prali noge. I ubrzo se voda pretvorila u zagađeno i blatnjavo jezerce. Starca je to strašno povredilo, ali su ljudi na njegove napore reagovali baš onako kako im je on sam rekao – kao da je to sitnica, a ne vredan izvor.

Onaj ko ponižava i ne ceni sebe daje primer drugima da se ponašaju isto tako prema njemu – bez poštovanja. Ako se čovek ophodi prema sebi sa poštovanjem i ponaša se dostojanstveno, onda će se drugi prema njemu odnositi sa poštovanjem.

Četvrta mudrost: Ne žali se

U svetu koji nas često podstiče da izrazimo svoje pritužbe i negodovanja, mudrost Ibn Arabija, filozofa i teologa iz 12. veka, nudi pronicljiv uvid u vrlinu strpljenja. Prema Arabiju, možete se žaliti samo u molitvi, u trenucima posebnih teškoća. Ostatak vremena treba izdržati i živeti a da vas ne ometaju žalbe i suze.

„Strpljenje znači čuvati dušu da se ne žali bilo kome drugom osim Bogu.“ – Ibn Arabi

Strpljenje, kao što Ibn Arabi sugeriše, nije pasivno prihvatanje nevolja, već pre aktivna unutrašnja snaga koja nam omogućava da se suočimo sa životnim izazovima sa milošću. Vežbajući strpljenje, razvijamo unutrašnju snagu koja nam omogućava da se suočimo sa nedaćama sa milošću i otpornošću, što na kraju vodi do sreće, prenosi Sensa.

