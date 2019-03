Drogirao kolege na poslu, a razlog je IZNENAĐUJUĆI

Tinejdžer iz Misurija optužen je da je stavljao LSD u piće kolegama s posla. Izjavio je da je to uradio, jer su njegove kolege previše negativne i neraspoložene, a on je to želeo da popravi, prenosi San (The Sun).

Ovaj 19-godišnjak je policiji priznao svoje razloge za ubacivanje halucinogene droge u pića kolega, a sada mu preti nekoliko kazni zbog omamljivanja kolega i posedovanja narkotika.

Menadžerka firme zapazila je kako stoji blizu njene čaše s vodom i odlučila da ne pije iz nje. Policiju je pozvala nakon što je primetila da njene kolege nisu dobro i da je jedan od njih počeo da se trese.

Kada su iz policije upitali zašto je tinejdžer odlučio da ubaci narkotike u njihova pića, dobili su objašnjenje da ih je on smatrao dosadnim i negativnim i da je mislio da treba da im popravi raspoloženje.

Ova krajnje neobična situacija odvijala se u radnji za iznajmljivanje automobila u Misuriju.