Žene, obratite pažnju: Dužina jednog prsta na ruci određuje visinu plate muškarca

Dobro se zagledajte u svoje prste jer možete mnogo toga da otkrijete o svom karakteru. Istraživanja su otkrila da dužina i oblik prstiju može biti znak koji ukazuje na to kolikoj količini testosterona, odnosno muškog polnog hormona, bili izloženi u materici. Naime, kod muškaraca, testosteron igra značajnu i određuje koliko će vam biti dugi kažiprst i domali prst u odraslom dobu.

Osim toga, upravo ta dužina prstiju može otkriti još neke zanimljive stvari o vama.

Naime, ako želite saznati da li je muškarcu suđeno da ima visoku zaradu, pogledajte njegove ruke. Za studiju u Proceedings of the National Academy of Sciences, istraživači su izmerili desne ruke 44 muškarca koji se bave trgovinom, od kojih su neki zaradili i do 4 miliona funti.

Tokom 20 meseci otkrili su da su trgovci s dužim domalim prstom zarađivali 11 puta više od onih s kraćim domalim prstom.

Istraživači veruju da su ti ljudi zbog veće izloženosti testosteronu bili sigurniji, opušteniji u rizikovanju i imali su brže vreme reakcije.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.