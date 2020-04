Džinovski predator pronađen u dubinama Indijskog okeana (video)

Istraživači s Instituta za okeanologiju „Šmit“ pomoću aparata za podvodno snimanje snimili su džinovsku sifonoforu iz roda Apolemia.

„Vrlo je verovatno da je ovo najveći primerak koji poznaje nauka“, objavio je Institut za okenanologiju.

Video-snimak ovog džinovskog predatora objavljen je na Tviter profilu ovog Instituta.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S

— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) April 6, 2020