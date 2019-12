Džoker iz Krnjače hit na društvenim mrežama (foto)

Društvenim mrežama ovih dana kruži fotografija koja liči na scenu iz popularnog filma „Džoker“, uz šaljiv komentar da je na fotografiji Džokerov otac iz Krnjače.

Međutim, reč je o Đuru moleru kome se instant popularnost uopšte nije dopala, ali je kasnije priznao da postoje sličnosti sa likom iz jednog od najboljih filmova ove godine po oceni kritičara.

Đuro Nišević je moler. Živi u Krnjači, a na posao, u Kliničko-bolnički centar, obično ide kolima. Jedan dan mu je automobil ostao u kvaru, pa je na posao otišao autobusom. Nije znao da ga je neko fotografisao i sliku objavio na Tviteru.

Đuro film Džoker, Toda Filipsa, nije gledao, pa nije ni shvatio o čemu je reč kada ga je snaha zvala na posao da mu kaže da je postao poznat.

„Bio sam ljut, zaista. Bio sam ljut i na snaju, jer se smejala. Ne znam ko me je slikao, ali sam hteo da ga prijavim policiji“, rekao je Nišević za RTS.

Onda je Đuru sin objasnio o čemu je reč i pokazao mu slike Hoakima Finiksa koji glumi Artura Fleka u filmu Džoker.

„Posle su mi još neki pokazivali sa njihovih telefona tog glumca i zaista ima neka sličnost“, priznaje Nišević, „Neko me je zvao telefonom, tražili su mi autograme… Meni je to bilo nepoznato, ja to u životu nisam doživeo nikad. Kakve sad ja autograme da dajem nekome? Pa su hteli da dođu kod mene kući, pitali gde stanujem i tako…“

Na pitanje da li razume Džokerove postupke u filmu i da li bi mogao da ih opravda, on odgovara da film nije gledao da bi mogao detaljnije da ga komentariše, ali da ima neke principe kojih se drži