Ekspertkinja podelila 10 saveta koji vam mogu prepoloviti račune u kupovini namirnica

Ekspertkinja za lične finansije Lin Biti, poznata i kao ‘gospođa Mummypenny’, visoko je cenjena zbog svojih korisnih saveta o tome kako porodice mogu preživeti krizu troškova života pametnom i razumnom kupovinom. S obzirom na to da svi tražimo načine kako da uštedimo, ona preporučuje da proverite cenu proizvoda od 100 g ili 100 ml, jer akcije na manje proizvode mogu učiniti cenu nižom nego da kupujete veće, prenosi Metro.

Takođe savetuje prelazak na mesne alternative za dodatnu uštedu. Linine preporuke deo su partnerstva s The No Meat Company, brendom biljne hrane koji istražuje kako su se navike kupnje i ishrane u zemlji promenile od početka finansijske krize. Istraživanje sprovedeno diljem Ujedinjenog Kraljevstva pokazalo je da je 53% ljudi promenilo način na koji kupuju i kuvaju zbog sve većih troškova, dok 25% jede manje mesa, 27% postavlja strože budžete, a 26% kupuje i zamrzava hranu na veliko.

Nevil Tam iz kompanije The No Meat Company rekao je: ‘Veliki porast troškova doveo je do drastične promene u našim uobičajenim životnim navikama i ne može se poreći da je ovo teško vreme za mnoge’. Studija je takođe otkrila da bi većina Britanaca (52%) voleli da postanu bolji u kupovini hrane s ograničenim budžetom, ali samo petina tvrdi da znaju kako to da postignu. Više od dve petine (41%) često traži načine kako da troše manje, a 32% obično se obraća za savet veb stranicama ili porodici i prijateljima. Ipak, 69% smatra da bi mogli da uštede čak i više kada bi pronašli druge načine da prilagode svoje navike kupovine i kuvanja, prenosi Večernji list.

Lininih 10 ultimativnih trikova za kupovinu namirnica:

1. Uvek imajte spisak za kupovinu i držite ga se – ali pre nego što to uradite, proverite jeste li pretražili ormare i frižider da vidite šta možete iskoristiti za sledeću nedelju

2. Odaberite manja kolica ili korpu – manje prostora za impulsivne kupovine i stvari koje vam ne trebaju.

3. Prošetajte supermarketom određenim redosledom – počnite od dela na kojem su popusti i akcije, zatim posetite redove sa smrznutom hranom, zatim konzervirane proizvode i završite sa svežom hranom.

4. Uvek gledajte hranu postavljenu na najnižim policama – proizvodi bez robne marke verovatno će biti niže i van linije očiju.

5. Uvek gledajte cenu za 100 g ili 100 ml – prikazanu na nalepnici ruba police, promocije na proizvode manje veličine mogu smanjiti cenu u poređenju s većim artiklima.

6. Prolaz sa smrznutom hranom je vaš prijatelj – ovi proizvodi se zamrzavaju na mestu branja, što znači da su hranjive materije odmah zaključane i traju duže i imaju veću vrednost od svežih.

7. Pokušajte sa serijskim kuvanjem – umesto da pripremate obrok za tačan broj članova domaćinstva, udvostručite ga i zamrznite.

8. Odlučite se više za recepte bez mesa – neke zamjene za meso mogu biti jeftinije od mesa, a proizvodi poput sočiva ili tofua izvrsne su alternative, a istovremeno imaju bolju vrednost za novac.

9. Iskoristite akcijske kupone na najbolji način – aplikacije mnogih trgovina nude kupone za artikle s velikim popustom koje možete iskoristiti u prodavnici.

10. Prijavite se na program lojalnosti supermarketa i aplikaciju kako biste osvojili nagrade i ostvarili sjajne popuste.

Kada je reč o smrznutoj hrani, 18% sada kupuje više u poređenju s pre 2021., a glavni razlozi za to su niža cena i smanjenje bacanja hrane. Komentarišući ova otkrića, Lin je rekla: ‘Drastična promena cena hrane stvarno nas je naterala da preispitamo način na koji kupujemo, ali nije uvek lako znati kako stegnuti kaiš u ovim teškim vremenima. Zbog toga sam uživala deleći svoje savete i trikove o tome kako uštedeti dok još uvek uživam u ukusnim i zdravim obrocima’.

