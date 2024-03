Emotivno sagorevanje: 3 načina na koje vam toksične osobe crpe energiju

Posao i obaveze nisu u stanje da vam iscrpe toliko energije koliko mogu toksične osobe. Toksične veze vam na kašičicu uzimaju energiju dok vas potpuno ne iscrpe i dovedu do stanja emotivnog sagorevanja.

Često se govori o tome kako emotivno sagorevanje može da utiče na naše odnose, ali je i obrnuto – odnosi sa onima oko nas mogu nas dovesti do sagorevanja.

Odnosi koji izazivaju sagorevanje lebde u sivoj zoni toksičnosti. Šenon Tomas, terapeut i autor knjige „Isceljenje od skrivenog zlostavljanja“ kaže: „Mi zapravo ne povezujemo sagorevanje sa određenim odnosom u našim životima, jer su odnosi stvar naše volje; biramo da budemo u njima, dok nam se, čak i kao preduzetnicima, nameću zahtevi za rad“.

1. Poništavanje osećanja

„Gaslighting“ je oblik manipulacije kojom neko poništava vaša osećanja i pokušava da vas ubedi da vaša stvarnost nije stvarna. Mislite li da ste previše pametni da bi vam se ovo dogodilo? Ova tehnika radi u tandemu sa izolacijom. Toksična osoba nikada neće reći očigledne stvari poput: „Ne želim da izlaziš sa X.“ Umesto toga, ona će imati suptilniji pristup, pokušavajući da vas okrene protiv nekoga: „On je to rekao. Nije baš pametan, zar ne?“. Malo po malo, to će uticati na to da sastanak sa dotičnom osobom povežete sa lošim rezultatom. Zatim, dok se izolujete, toksična osoba počinje da se igra vašim umom. Džonatan Maršal, psiholog, kaže da kada su naša osećanja poništena, naš mozak mora da razreši nesklad između stvarnosti kakvu poznajemo i stvarnosti kakva neko insistira da jeste. Ovo sagoreva mnogo energije, što dovodi do iscrpljenosti.

2. Lišava vas sna

Tomas primećuje da toksične osobe često započinju svađe pre spavanja ili probude svoju žrtvu svađom. „Često predlažem svojim klijentima da zamisle da je san način da napune svoje baterije, kao što mi punimo telefon; bez kvalitetnog sna, budimo se sa već ispražnjenom baterijom. Kada ne spavate dobro, a neko se svaki dan poigrava vašim umom, još manje ste sposobni da ostanete čvrsti u svojim pozicijama. Idete u krevet ljuti, umesto da uđete u stanje opuštenosti, bilo zato što predviđate još jednu svađu ili još uvek u mislima „promišljate“ diskusiju koju ste vodili pre neki dan, piše Sensa.

Tomas kaže da manipulatori povećavaju nivo stresa tako što zahtevaju stalni kontakt, insistirajući na hitnoj pažnji. Žonglirajući njihovim zahtevima za pažnjom i svakodnevnim zadacima, brzo ćete doći do iscrpljenosti.

3. Progone vas kao duhovi

Toksične osobe izazivaju sagorevanje čak i nakon što se veza završi. Uprkos granicama koje ste postavili, kao što su prekid ili smanjenje kontakta, oni koriste izgovore poput „Nedostajao si mi“ ili traže usluge da ponovo uđu u vaš prostor. Često će pokušati da vas nateraju da se osećate krivim ili posramljenim ili će preuzeti ulogu spasioca. Njihove žrtve krive sebe jer „prepoznaju svoje nedostatke i imaju veštine samorefleksije – koje se iskorišćavaju“, kaže Tomas.

Maršal dodaje da se u odnosima otvaramo, u suštini postajemo ranjivi kao deca. Nastavlja se dinamika moći roditelj-dete, a specijalista kaže da smo, na određenom nivou, hipnotisani misleći da smo krivi.

Šta da radite?

Slušajte svoju intuiciju. Ne dozvolite da vas neko ubedi da je uvek u pravu, već pokušajte da iznesete svoje mišljenje i sudove. Oslonite se na svoj instinkt kada donosite odluke i komunicirate sa drugima.

Prestanite da krivite sebe. Izađite iz začaranog kruga krivice, koji verovatno vodi poreklo iz detinjstva. Niste više dete koje treba grditi. Vi ste pretpostavljena odrasla osoba, koja ume da prepozna svoje greške i koja može da donosi bolje odluke u budućnosti. Zapamtite: kada ste ljuti na sebe, ne treba vam kazna, već više saosećanja. Ponudite sebi ljubaznost i empatiju koju pružate onima oko sebe i ne dozvolite nikome da vas ubeđuje da „zaslužujete da se osećate loše“.

Ponovo se povežite sa sobom. Odnosi koji dovode do sagorevanja nagrizaju naš osećaj ličnosti – naše strasti, ličnost i svrhu. Toksični ljudi često brišu ove delove nas, pretvarajući se da je to za naše dobro. To im je vrlo lako, posebno ako se postave u poziciju superiornosti kroz godine, iskustvo ili društveni status. Trudite se da se umesto negativnim ljudima okružite sa onima koji vas podržavaju i podstiču na rast.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.