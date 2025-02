Evo kada se poklanja buket, a kada cveće u saksiji: Cvećarka objasnila razliku, važno je da znate

Ne zaboravite da ako poklonite nekom biljku, dajete mu i obavezu da se o njoj brine

Prilika u kojima dragim osobama dajemo poklon je mnogo. Ponekad se pitamo da li cveće treba da bude deo tog poklona, ili je i samo dovoljan dar. Takođe, ako se odlučimo da poklon potražimo u cvećari, nameće nam se pitanje da li da to bude neki buket, biljka ili cveće u saksiji.

Pre svega, trebalo bi se uputiti do dobro snabdevene cvećare jer je tu izbor velik, što nam garantuje da ćemo naći nešto što nam se dopada, a ujedno se uklapa u predviđeni budžet. Raspon cena u cvećarama je velik, tako da ima za svakog po nešto. Koju vrstu cveća ćemo izabrati, pored cene, zavisi od više faktora. Naime, važan je povod kojim nekom poklanjamo cveće. Nije isto ići u goste na večeru, na žurku za useljenje ili ići na svadbu. Takođe, važno je i mesto gde se proslava održava, tj. da li je to u kući domaćina ili negde u restoranu.

Ukoliko idete u nečiju kuću, imate veću slobodu izbora kada je kupovina poklona u cvećari u pitanju. Tada možete odabrati biljku u saksiji, saksijsko cveće ili buket rezanog cveća. I kod samih buketa postoje razlike. Cvećare nude cveće u korpi, cveće u kutiji, kao i klasične, lepo dekorisane bukete cveća sa raznim detaljima i ukrasima. Naravno, kada na nečiju proslavu idete u restoran, tj. negde van kuće, trebalo bi poneti aranžman od rezanog cveća, bilo da je reč o klasičnom buketu, kutiji ili cveću u korpi. Jasno je da je rezano cveće prigodno za sve prilike. Međutim, šta je sa cvećem u saksiji, kada njega treba nositi na poklon?

U cvećari će vas posavetovati oko izbora saksijskog cveća, njegove nege i održavanja. Ipak, ono nije za svakog, tako da treba i o tome voditi računa. Savet iz cvećare odnosi se na to da pre nego što se odlučimo da nekoj dragoj osobi poklonimo lepu ukrasnu biljku, treba da razmislimo o njenim navikama. Biljkama u saksiji je potrebna pažnja i nega. Neophodno je da se drže na mestu koje im pogoduje, ali i da se zalivaju i neguju prema uputstvima iz cvećare. Neke biljke su otpornije, dok su druge osetljivije i potrebna im je posebna pažnja. Ukoliko planirate da u cvećari kupite biljku u saksiji i odnesete je nekom na poklon, razmislite da li ta osoba već gaji cveće u svom domu. Ako je odgovor potvrdan, to znači da ona već ima nekog iskustva i da je voljna da se bavi biljkama. S druge strane, neko ko nema biljaka u kući i često je odsutan, možda nema vremena i uslova da se njima bavi. To je naročito nezgodno osobama koje zbog posla često putuju.

Biljke su živa bića kojima treba svetlost, voda, kao i pogodna temperatura i vlažnost. U cvećarama će vas posavetovati da ne kupujete saksijsko cveće nekome ko o njemu nema vremena i uslova da se brine. Ne zaboravite da ako poklonite nekom biljku, dajete mu i obavezu da se o njoj brine. Toj osobi će biti neprijatno ako vi sledeći put kod nje dođete i vidite da nema biljke, zato što je uvenula ili je prosleđena nekom ko može njome da se bavi.

Biljke su lep poklon za useljenje. Iako je lepo nekog iznenaditi, kada su biljke u pitanju, bolje je da unapred pitate tu osobu da li bi ona to želela. Osim obaveze koje one sa sobom nose, ne zaboravite da je za saksijsko cveće potreban adekvatan prostor. Stoga, pre neko što odete u cvećaru, raspitajte se da li ta osoba želi neku biljku i kakvi su uslovi u stanu ili kući, tj. koliko ima prirodne svetlosti itd. Ukoliko dobijete odobrenje za kupovinu biljke u saksiji, savet je da u cvećari izaberete neku koja je otpornija i nije mnogo zahtevna za održavanje. Na taj način osiguraćete da ona duže opstane bez obzira na uslove koji možda nisu uvek idealni.

Prilikom kupovine poklona u cvećari neko se rukovodi time da saksijsko cveće duže traje. Kada već damo novac, bolje je da se onda kupi neki dugotrajniji poklon, koji neće uvenuti za nedelju dana. Ipak, ne zaboravite da je buket cveća veoma lep poklon koji će svakog obradovati. Kada se nekom na licu pojavi osmeh zbog buketa koji je upravo primio, ta osoba ne razmišlja o tome koliko dugo će to cveće biti sveže. Jednostavno, uživa u trenutku, kao i u narednim danima dok prelepo cveće miriše i oplemenjuje prostor.

S druge strane, kada idete u posetu osobi koja provereno voli cveće, već ima puno biljaka i saksijskog cveća, tu nema greške ako joj donesete još jednu. Pokušajte da saznate koje biljke već poseduje i da li postoji neko cveće koje bi volela da ima. Pronađite te biljke u cvećari i saznajte sve o tome kako se one održavaju i neguju.

Prelepo saksijsko cveće, ali i divne bukete pogledajte na stranama gde su besplatni oglasi na kojima su cvećare prikazale svoju ponudu. Odaberite nešto lepo, po vašem ukusu, i obradujte neku vama dragu osobu. Saksijsko cveće ili buket kupljen u cvećari može da bude samostalan poklon, a može lepo da se iskombinuje u raznim prilikama sa nekim drugim poklonom. Svakako, darivanje cveća je lep gest i znak pažnje. Uputite se do odabrane cvećare i sami osmislite aranžman kojim ćete obradovati nekog.

