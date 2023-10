Evo kakve su osobe koje su najviše skloni prevari, jedna osobina im je zajednička

Jedna od apsolutno najbolnijih stvari koje vam se mogu desiti u vezi jeste to da vas voljena osoba prevari.

To znači da vas je izdala osoba kojoj verujete i koju jako volite. Moguće je da ste se upitali: kakva je to osoba koja je sposobna da izda poverenje i ljubav nekog ko je voli?

Varaju mnogi, a skoro svako bar nekad bude prevaren. Možda vam je palo na pamet da bi bilo baš zgodno kad bi se oni koji varaju nekako mogli prepoznati već na prvi pogled, ali to nije moguće – izgledaju isto kao i svi ostali.

Postoje neka uverenja da zgodni momci i lepe devojke varaju češće, ali to nema veze s istinom; hoće li vas neko prevariti zaista nema nikakve veze s time kako izgleda.

Nisu svi koji varaju međusobno isti. Nekima od njih jednostavno nije stalo do dečka ili devojke. Drugi nisu u stanju da saosećaju s bilo kim, pa tako ni da shvate da to što rade voljenu osobu boli. A neki samo jure uzbuđenja, ili dramu, ili oboje (prvo vas prevare, pa to izazove dramu u vezi – a njima se dopada i jedno i drugo, tako su im stvari zanimljivije). Neki su zaljubljeni najviše u same sebe, pa rade šta im se u tom trenutku svidi.

Jedna stvar je zajednička svima koji varaju: snažna želja da zadovolje sopstvene potrebe, po svaku cenu. Sopstvene potrebe su im najvažnije i zadovoljiće ih bez obzira na to koga će pri tom povrediti. Sasvim je moguće da je osobi koja vas vara stalo do vas, čak i da vas voli, onoliko koliko razume o čemu se u ljubavi radi, ali kad se sve sabere, njene sopstvene potrebe su joj uvek važnije od vaših.

Najjednostavnije rečeno, osobe koje varaju su sebične. Ne žele da raskinu, žele da ostanu u vezi u kojoj su jer im mnogo toga u toj vezi odgovara, a iz kog god razloga varali, tražili nešto sa strane, u osnovi tog razloga je sebičluk. Žele i da budu u vezi i da „švrljaju“.

Da ne bude zabune, i osobe koje varaju mogu imati mnogo dobrih osobina. Ne radi se o zlim monstrumima u jeftinim kostimima. Ipak, kao i svi, imaju i mane – a jedna od njihovih mana, zajednička svima koji varaju, jeste velika doza sebičnosti.

