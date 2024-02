Evo koje države imaju najukusnija jela: Srpska kuhinja nije se proslavila (foto)

Spremanje hrane je sastavni deo srpske tradicije i kulture, a razni uticaji tokom istoriju oblikovali su našu gastronomsku kulturu koju poznajemo danas i na koju smo veoma ponosni. Ipak, naša jela nisu među najukusnijima na svetu, tako bar tvrdi Word of statistics.

Kada god putujemo, jedno od zanimljivijih iskustava je probati lokalnu gastronomiju. U zavisnosti od države do države, hrana može zaista biti jedno od najuzbudljivijih delova putovanja. Neke države iznimno su poznate po tome što imaju jako ukusnu hranu koja je popularna širom sveta.

Na primer, svi znamo da pica i testenina potiču iz Italije, a giros iz Grčke. Tako je stranica World of Statistics prošle godine sastavila listu od 50 zemalja rangiranih po kvalitetu hrane, a Srbija se našla na iznenađujućem 29. mestu.

Best cuisines in the world:

1. Italy 🇮🇹

2. Greece 🇬🇷

3. Spain 🇪🇸

4. Romania 🇷🇴

5. France 🇫🇷

6. Japan 🇯🇵

7. Mexico 🇲🇽

8. Croatia 🇭🇷

9. Portugal 🇵🇹

10. India 🇮🇳

11. China 🇨🇳

12. Brazil 🇧🇷

13. USA 🇺🇸

14. Indonesia 🇮🇩

15. Poland 🇵🇱

16. Bulgaria 🇧🇬

17. Turkey 🇹🇷

18.…

— World of Statistics (@stats_feed) June 2, 2023