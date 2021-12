Evo šta je potrebno za „uspeh preko noći“

U domenu preduzetništva, za “uspeh preko noći” obično je potrebno nekoliko godina. To znači da uspeh preko noći faktički ne postoji.

Postoje preduzetnici koji imaju ideju od milijardu dolara i uspevaju da je sprovedu u delo, uprkos svemu.

Postoje oni koji koji od samog starta “ciljaju na zlato” i konačno stvaraju tu poslovnu imperiju o kojoj su sanjali, a postoje i oni koji su svakog dana u potpunosti posvećeni svojim vizijama – i vide plodove svog rada u roku od nekoliko godina.

Svaki uspešan vlasnik jedne kompanije zna koliko vremena i truda mu je trebalo da je izgradi. Kada dođe do velikog skoka u prihodima i među konkurencijom, to na neki način jeste uspeh preko noći – i to je ono što svi preduzetnici priželjkuju.

Ovakvi “skokovi” teraju druge preduzetnike da se zapitaju kako se to radi jer, ako su drugi uspeli da naprave ogroman uspeh u kratkom roku – znači da to nije nemoguće, piše Entrepreneur.

3 koraka do uspeha

Da biste “skratili” to vreme potreban vam je, pre svega, fokus. Mesec dana rada na jednom projektu daleko je produktivnije od šest meseci rada na više stvari istovremeno. Eliminišite svaku moguću distrakciju i uložite 100 odsto sebe u svoj proizvod.

Dalje, ne gledajte u prošlost nego u budućnost. Bez obzira na situacije koje su se dogodile na vašem putu do uspeha, stvari se mogu okrenuti drastičnom brzinom i zato nemojte da se osvrćete natrag nego gledajte napred.

Ne zaboravite da iskoristite viralne resurse koji su danas dostupni. Pre samo nekoliko godina, plasiranje novog proizvoda putem Instagram i Facebook oglasa pokazao se kao spor.

Ali sa porastom platformi poput TikToka i Instagram Reelsa, organska viralnost nikad nije bila jednostavnija. Tehnički, ništa vas ne sprečava da danas objavite sadržaj o svom brendu i da taj video ima hiljade, pa i milione organskih pregleda.

Kako to izgleda na ličnom primeru

– Godine 2004. pokrenuo sam blog o ličnim finansijama, dok sam još bio student. Danas je taj hobi posao koji mi donosi milione. Prve tri godine nismo zaradili ništa – bukvalno ništa. Deset godina kasnije zarađivali smo pet miliona dolara nedeljno. Proučavao sam na stotine uspešnih preduzetnika pre nego što su postali poznati – objašnjava za Inc. Ramit Seti, autor knjige “Naučiću te kako da budeš bogat” (I Will Teach You to Be Rich).

On savetuje tzv. strategiju domina. Jednostavno je.

Prvo, počni sa nečim malim – toliko malim da prva domina može lako da se sruši. Na primer, prvi korak u pokretanju biznisa je razmišljanje o poslovnoj ideji.

Drugo, rasporedi dobro domine, tako da ti svaki mali korak omogućava naredni, veći korak. Drugi korak u pokretanju biznisa je pronalaženje klijenta koji će platiti tvoju ideju i testirati je da vidi da li ima potencijal. Ovo može biti jednostavno, poput slanja mejla.

Kada dobiješ prvog kupca, sledeći plan je kako da dobiješ pet kupaca, pa deset itd. Ako počneš od nečeg malog i napreduješ pravim redosledom nikada nećeš pomisliti kako nemaš vremena ni novca da nešto uradiš.

Ovde je redosled ključan. Planiranje strategije za 10.000 kupaca je sjajno, ali tvoj početni korak treba da bude da dobiješ jednog klijenta, a ne 10.000.

„Kada vidite nekoga ko ima mnogo znanja – on je to vremenom naučio. Kada vidite nekoga ko ima mnogo veština – on je to vremenom razvio. Kada vidite nekoga ko ima mnogo novca – on je to vremenom zaradio.“

– Geri Keler, osnivač kompanije Keller Williams i autor knjige “The One Thing”

Kako je strategija domina Ilonu Masku pomogla da postane Ilon Mask

Ilon Mask je imao samo 15 godina kada je napustio Južnu Afriku – bez novca i bez ikakvih poslovnih veza – i postao je Ilon Mask kakvog danas poznajemo.

Većina ljudi je za Maska čula tek poslednjih godina pa njima možda deluje da je on postigao uspeh preko noći. Ako znate njegovu priču, znate da se decenijama usavršavao da bi bio ono što je danas i da još od tinejdžerskih dana ima istu viziju koja je u njegovom fokusu.

Prema rečima Maskovog rođenog brata, Ilon je kao tinejdžer čitao dve knjige dnevno. Deceniju pre nego što je osnovao Teslu, Mask je studirao fiziku na Univerzitetu u Pensilvaniji, a zatim tehnologiju baterija na Stenfordu – obe oblasti su ključne da biste naučili kako da napravite električni automobil.

Nije samo Ilon Mask upotrebio strategiju domina kako bi uspeo. I mnogi vrhunski svetski preduzetnici su isto postupili, među njima su Pol Grejem, osnivač Y Combinatora, Vern Harniš, suosnivač kompanije Entrepreneurs’ Organization, Dejvid Saks, osnivač Yammera, kompanije koja je prodata Majkrosoftu, i mnogi drugi.

