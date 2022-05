Evo šta se dešava vašem telu ako legnete odmah posle ručka

Ako odmah nakon obilnog ručka ili bilo kog drugog obroka imate želju da prilegnete, bilo bi dobro da znate kako to utiče na vaš organizam, a naročito na varenje.

Postoji mogućnost da se hrana koju ste upravo pojeli, a koja je prošla kroz jednjak do ulaza u želudac, vrati u grlo (zajedno sa malo želudačne kiseline). Ako se to dogodi, mogu se javiti simptomi gorušice, kao što su peckanje u grudima i grlu i kiseli ukus u ustima, a može doći i do povraćanja, navode gastroenterolozi.

Studija objavljena u žurnalu „Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism“ takođe je pokazala zanimljive rezultate. U njoj piše da i položaj tokom samog konzumiranja hrane utiče na na njeno varenje, a posebno na apsorpciju hranljivih materija. Otkriveno je, naime, da jedenje u uspravnom položaju ubrzava pražnjenje želuca i poboljšava apsorpciju aminokiselina.

Da li se ikada preporučuje ležanje odmah nakon obroka?

Ne postoji scenario u kojem bi bilo preporučljivo ležati nakon obroka. A to naročito važi za osobe sa određenim zdravstvenim problemima, kao što su gastroezofagealna refluksna bolest i želudačna kila, prenosi Siti magazin.

Posle obroka svakako je bolje da sedite ili budete u stojećem položaju (ili još bolje, u šetnji) najmanje 30 minuta, a posle večere još duže – najmanje dva sata pre odlaska na spavanje.

