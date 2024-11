Evo šta tačno znači ako često sanjate nekoga ko je preminuo

Nakon gubitka voljene osobe, može biti zbunjujuće, ali i utešno kada se iznenada pojave u vašim snovima. Iako mnogi to vide kao normalan deo procesa tugovanja, snovi o preminulim ljudima takođe mogu imati specifična značenja. Vidovnjakinja Sara je za YourTango otkrila značenje toga.

– Da li ste ikada sanjali nekoga ko je umro? Voljena osoba, prijatelj, predak… i pitao se da li je to zaista on ili ona? Hajde da razgovaramo o tome – da li je to stvarno i šta se zaista dešava? – rekla je Sara.

Ona je objasnila da tokom sna astralno telo prelazi u astralnu dimenziju, mesto koje se smatra putem najmanjeg otpora. Dok ste u astralnom telu, ograničenja fizičkog sveta nestaju. Sara je naglasila da je upravo to ono što omogućava duhovima pokojnika da komuniciraju sa nama.

– Ako vam se ovo desilo, kratak odgovor je – da, to su zaista oni. Stvarno je i povezuju se sa vama u astralnoj dimenziji. Takođe, moguće je zamoliti voljenu osobu da vas poseti pre spavanja – ako to može. Ali imajte na umu da to nije uvek moguće – tvrdi vidovnjakinja.

Ovo je svakako utešna misao – mogućnost susreta i komunikacije sa osobom koja nam nedostaje.

Snovi se često smatraju mostom između naše podsvesti i duhovnog sveta. Ponovno povezivanje, čak i samo kroz snove, podseća nas da voljeni koje smo izgubili nikada zaista ne odlaze.

Prema istraživanju istraživačkog centra Pev iz 2023. godine, 46 odsto Amerikanaca je izjavilo da ih je u snu posetio preminuli član porodice, dok je 31 odsto rekao da ih je posetio preminuli rođak u nekom drugom obliku. Čak 44 odsto ispitanika doživelo je bar jedan od tri susreta sa preminulim u poslednjih godinu dana: osetio je prisustvo preminule osobe, razgovarao sa njom o svom životu ili primio poruku od njih.

Govoreći za Verywell Mind, Mišel King, licencirani terapeut iz južne Kalifornije, objasnila je da su takvi snovi o preminulim ljudima uobičajeni, ali mogu da odražavaju i način na koji tugujemo.

– Važno je zapamtiti da tumačenje snova nije egzaktna nauka i u velikoj meri zavisi od kulturoloških, ličnih i situacionih faktora. Sa psihološke tačke gledišta, sanjanje pokojnika može biti način da čovek preradi tugu i prihvati njihovo odsustvo – ističe ona.

Iako snovi o preminulim ljudima mogu biti pozitivni, pružajući priliku za razgovor sa njima, osećanja nakon buđenja su često pomešana i nostalgična. Ipak, treba da zapamtimo da naši najmiliji i dalje žive u našim srcima i snovima.

(24sdata.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com