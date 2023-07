Evo zašto je dobro imati dominantnu ženu za suprugu, ima 10 razloga

Dominantne žene su one koje znaju šta žele i koje preuzimaju kontrolu. Ovo su razlozi zašto su dominantne žene dobre prijateljice, ljubavnice – i supruge.

1. Iniciraju seks

Muškarci se često žale da žene nisu dovoljno asertivne u krevetu, ali to nije uvek istina. Dominantna žena će inicirati seks, a to muškarcu jasno daje do znanja da i ona uživa u seksu.

2. Podstiču vas

Dominantne žene žele muškarce koji su jednako jaki kao i one. Podsticaće vas kao životnog partnera da se ističete u svojoj karijeri i u životu. Navijaće za vas jer očekuje da budete dobri.

3. Od vas očekuju da se ističete

Dominantne dame su na lošem glasu zbog ‘agresivnosti’. Zašto je tako grozno da žene žele da njihovi partneri briljiraju i napreduju? Umesto kao na nametljivo ponašanje, gledajte na to kao na veru da možete da uspete. Veruje u vas više nego što verovatno verujete sami u sebe.

4. Nisu stidljive

Ne stide se da isprobaju nove stvari u krevetu. Dominantna žena će češće biti spremna isprobati nove stvari čak i ako ih se niste vi setili.

5. Neustrašive su

Dominantna žena dolaziće na vaša događanja i susresti se s vašim prijateljima otvoreno i bez straha. Neće se samo obesiti o vašu ruku, bojati se da kaže neku reč. Umesto toga, one će vam dati komplimente i učiniti da izgledate deset puta bolje.

6. Nisu devojke u nevolji

Muškarci su vekovima pogrešno verovali kako, ako nađu devojku u nevolji, je mogu pretvoriti u ženu kakvu žele i biti veliki heroji. Ali, ako nađete ‘devojku u nevolji’, sve što dobijate su njeni problemi – i onda ste odgovorni za njihovo rešavanje. Dominantna žena je sposobna da brine za sebe. Neće od vas tražiti da joj budete ‘tata’.

7. Brinu se za sebe

Dominantne žene ne sede skrštenih ruku čekajući da se neko brine za njih. Brine o sebi, pa tako ulazi i u partnerske odnose kao najbolja verzija sebe, kako biste i vi, suprug i partner, mogli biti svoje najbolje verzije. Ceni vlastitu nezavisnost i stoga ima puno karaktera i snage koju može uneti u brak. To vam je na korist, a ne na štetu.

8. Čine vas jačim, a ne slabijim

Ako ste jak muškarac i oženjeni ste dominantnom ženom, već ste jači. Dominantna žena vas jača i podržava vaše izbore, dopuštajući vam da rastete, u svojim životnim ciljevima i karakteru.

9. Žele da ih izazovete

Ne želi partnera koji na sve što traži kaže ‘da, draga’. Želi nekoga ko će ispitivati njene granice i terati je da raste. Želi partnera na kojeg je ponosna i koji je može pogurati.

10. Sabrane su

Ako se oženite dominantnom ženom, imat ćete ženu koja ima život pod kontrolom. Od dece do kuće, imaće plan i rešenje za svaki problem. Želeće najbolje za vas i vašu porodicu i osigurat će vam sjajan život, prenosi YourTango.

