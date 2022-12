Evo zašto žene menjaju frizuru nakon raskida

Svaka promena je dobrodošla, ali nekada neke stvari menjamo nakon bitnih momenata u životu. Šišanje kose ili promena boje je vrlo čest potez nakon raskida veze i jedan od načina da se osećamo bolje. Frizeri smatraju da se uglavnom odlučujemo za promenu frizure, a menje za promenu boje kose

“Želimo da izbacimo “mrtvu energiju”, a šišanje može da nas učini lakšim. Mislim da nam ovakve promene daju novu perspektivu o sebi,” objašnjava frizerka Džen Peri. Peri ipak upozorava svoje klijente da uzmu u obzir koliko im je vremena trebalo da dostignu sadašnji izgled kose i da li zaista žele promenu.

Postoji mnogo psiholoških razloga zbog kojih želimo da promenimo kosu nakon raskida.

“Kada jednostavno želimo da kontrolišemo promenu u nečemu, posebno kada je ostatak našeg života van kontrole, kosa je nešto u vezi sa čim imamo punu kontrolu. Imamo mnogo više emocionalne vezanosti za našu kosu nego što većina ljudi shvata. Na kraju, šišanje je prilično pristupačna promena,” ističe psihoterapeut Rejčel Rajt.

Dakle, da li je promena frizure dobar način da se nosimo sa raskidom? Uopšteno govoreći, šišanje kose je dobar način za prelazak iz veze u novu eru. Međutim, trebalo bi da unapred razmislite o tome zašto to radite.

“Morate se zapitati da li ovo radite zbog nekog drugog. Čak i ako jeste, da li to radite i za sebe? Ako to radite i zbog sebe onda je to u zdravom opsegu,” objašnjava terapeut.

