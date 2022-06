FBI otkrio: Ovo su 3 sigurna znaka da vas neko laže, razotkrijte ga na keca

Koliko ste se puta zapitali da li vam neko govori istinu ili vas laže?

Zaboravite crvenjenje, dodirivanje ušiju, gledanje ulevo… Postoje znakovi koji upućuju na to da neko laže, a teško ih je uočiti. Naime, FBI istražitelji utvrdili su kako ćete prepoznati te znakove i to na suptilan način, tako da sagovornik i ne primeti da ga testirate.

1. „Pa“

Kada neko na direktno „da ili ne“ pitanje odgovara sa „pa“, to može biti znak obmane. To znači da možete da naslutite da će on ili ona ponuditi odgovor za koji zna da ga ispitivač ne očekuje.

2. „Je“

Ova reč često okupira prostor između istine i obmane. Reč je o poluistinama, pretpostavkama i verbalnim vratolomijama. Mnogi žele da kažu istinu pa drže duge govore kako bi zadržali iluziju istine, a da je potpuno ne iznesu.

Jednostavan test za to je da nekome postavite direktno pitanje „da ili ne“. Ako ne može da odgovori sa „da“ ili „ne“ i umesto toga ponudi složen i zbunjujući odgovor, to bi trebalo da bude upozoravajući znak. Pitajte ponovo i ako ponovi nejasan odgovor, postoji verovatnoća da je to laž.

3. Zapitajte se ovo

Kad iskrene ljude pitate zašto biste im verovali, obično dobijete odgovor: „Zato što govorim istinu“ ili nešto slično. No, lažovi se muče s ovom tvrdnjom, ponajviše zbog toga što zaista ne govore istinu.

Oni obično ponude odgovor poput: „Ja sam iskrena osoba“ ili: „Ne morate da mi verujete ako ne želite“, što nisu iste stvari. Pitanje: „Zašto bih ti verovao?“ može se upitati na različite načine, zavisno o osetljivosti odnosa.

