Fenomenalno otkriće: Pronađeni zlatni novčići stari 900 godina! (foto)

Arheolozi su u drevnoj izraelskoj luci Cezareji otkrili kolekciju zlatnika za koju se veruje da je sakrivena pre 900 godina.

Zlatnici su, zajedno s jednim parom zlatnih minđuša, pronađeni u bronzanom loncu sakrivenom između kamenja jednog starog bunara.

Čini se da su zlatnici, njih 24, sakriveni na mestu na kojem je kasnije neko trebalo da ih uzme ali se to nije dogodilo.

Arhelozi su saopštili da je vlasnik verovatno poginuo kada je stanovnike grada masakrirala vojska krstaša 1101. godine.

#HanukkahGelt: A cache of rare gold coins and a 900 year old gold earring were discovered at the port of #Caesarea. This rare and important treasure, a small bronze pot holding 24 gold coins and a gold earring, was uncovered a few days ago at the Caesarea National Park. pic.twitter.com/fHaEEAbgQP

