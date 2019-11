Filmsko bekstvo: Zatvorenici pobegli kroz rupu wc šolje (foto)

Santos Semjuel Fonseka i Džonatan Salazar provukli su se kroz 55 centimetara široku rupu koju su isekli na plafonu toaleta zatvora u gradu Salinas, južno od San Franciska.

Photos from the Monterey County Sheriff's Office showing where Jonathan Salazar and Santos Foncesca made their escape from within the Monterey County Jail. @AlaniLetangKSBW and @FelixKSBW will have more coming up at 5 and 6 pic.twitter.com/JJ7RTDuPRy

— Christopher Salas (@KSBWChristopher) November 4, 2019