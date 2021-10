Fotograf obrisao sve fotografije sa venčanja nakon jedne rečenice mladoženje

Fotograf je opisao neprijatnost koju je doživeo na venčanju prijatelja, zbog koje su mladenci ostali bez uspomena sa svog najradosnijeg dana.

Na društvenoj mreži “Reddit”, na kojoj ljudi traže mišljenja ostalih članova o nekim pitanjima i svakodnevnim situacijama u kojima nisu sigurni da su dobro postupili, fotograf je objavio svoju ispovest i opisao šta se dogodilo na tom “venčanju iz pakla”.

Naime, on je napisao da je pristao da fotografiše svadbu svog druga da bi mu učinio uslugu. Ipak, zbog onoga što je doživeo od mladenaca, odlučio je da izbriše sve fotografije, tako da nemaju nijednu uspomenu sa venčanja.

“Pristao sam da drugaru fotografišem venčanje, znao sam da im je budžet tesan. Inače fotografišem životinje, rekao sam mu da nemam mnogo iskustva s takvim stvarima, ali je insistirao, rekao je da mu nije važno da li su slike savršene, i da zna da se snalazim sa aparatom. Dogovorili smo se da mi plati 250 dolara”, napisao je on.

“Dan venčanja je počeo tako što sam mladu pratio u stopu, gde god je išla ona i spremala se, išao sam i ja. Sve sam uhvatio kamerom. Onda sam fotografisao samu ceremoniju, a tokom ručka i govore, druženje ljudi”, napisao je mladić.

“Počeo sam oko 11 ujutru, i dogovor je bio da angažman traje do 19.30. Oko pet sati su poslužili hranu i pitao sam da li mogu da napravim pauzu od 20 minuta, samo da jedem. Tada je usledio šok – za mene nije postojalo mesto ni za jednim stolom, a mladoženja mi je rekao da nisam tu došao da jedem, nego da slikam”, nastavio je on.

“U tom trenutku, već sam prilično umoran, vrućina mi je jer je prostor neklimatizovan, nisam ništa ni pio, jer sam poneo samo dve flašice vode i odavno ih ispraznio. Piće na šanku se plaća, pa govorim mladoženji da ću onda sam napraviti pauzu od 20 minuta da jedem i popijem bilo šta. On mi kaže – ili si moj fotograf, ili odmah ideš kući bez para”, napisao je on.

“Tih 250 dolara za toliko sati rada je smešan honorar, a već sam bio na rubu da ja nekome platim 250 dolara, samo da me puste da sednem na pet minuta i popijem čašu hladne vode. Mladoženju sam pitao, jesi li siguran da tako misliš, on je rekao da jeste, i pred njim sam odmah obrisao sve fotografije. Rekao sam mu da više nisam njegov fotograf i otišao sam kući”, završio je on svoju ispovest, prenosi “News Hub”.

“Kakav ti je to prijatelj”, “Kakav grebator”, “Uradio si im posao praktično za džabe i umesto da te tretiraju kao važnu osobu, oni su te tretirali kao smeće”, neki su od komentara.

“Kada sam se ja ženio, svi zaposleni na događaju su imali mesto za stolom, obezbeđenu hranu i piće i vreme da predahnu”, napisao je jedan čovek.

Ali, drugi kažu da ipak nije ispao fer jer mu je mladoženja ponudio izbor – besmislen, ali i dalje izbor.

“Postavio ti je ultimatum, i ti si doneo svoju odluku. Podržavam što si otišao sa venčanja ali nisi morao da brišeš fotografije”, glasi jedan od komentara.

