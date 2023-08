Fotografija s plaže iz 1970-ih zbunila ljude: Kako su svi bili tako mršavi?

Društvenim mrežama šire se fotografije letnjih radosti iz prošlosti kojima je svima zajedničko jedno. Kupači na plažama, su, naime, vidno mršaviji od današnjih.

Upravo toj se temi posvetio kolumnista Gardijana Džordž Monbiot koji je u svom članku objavio fotografiju kupača na plaži u Brajtonu snimljenu 1976. godine i uporedio s prizorima s kojima se danas susrećemo.

In this photo, from 1976, almost everyone is what we would now call slim. So what has happened? A sudden loss of willpower, as some rightwing journos claim? No. An obesogenic environment created by junk food manufacturers and their advertisers. pic.twitter.com/DmzxsD5VLz

— George Monbiot (@GeorgeMonbiot) July 26, 2018