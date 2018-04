Francuski vodoinstalater tvrdi: „Ja sam unuk Adolfa Hitlera“ (foto)

Jedan francuski vodoinstalater, koji za sebe tvrdi da je unuk Adolfa Hitlera, podvrgnuo se DNK testu kako bi konačno ustanovio da li je u rodu sa nacističkim diktatorom, piše The Sun.

