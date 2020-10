Fudbaler porodio svoju suprugu ispred zgrade (video)

Brzilski fudbaler Brajan Borges je početkom prošlog decembra otišao u klub u kom je već bio na pozajmici, drugoligaša Nautiko Kapibaribe iz Recifea. Desni ‘bek’, ove sezone čak i standardan, ali realno: jedan u moru brazilskih fudbalera.

Pre pet dana on i njegova trudna supruga Milena (26) snimljeni su sigurnosnom kamerom u liftu zgrade u kojoj žive. Termin porođaja već je bio prošao, a mala Sesilija je očigledno odlučila da im napravi iznenađenje.

Amazing moment Brazilian footballer, 24, delivers his own baby daughter on the pavement

Bryan Borges, 24, played the role of midwife after wife Myllena, 26, said she was about to give birth outside their apartment block in Recife, Brazil.

