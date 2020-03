Ganuće vas: građani ostavljaju pakete hrane po ulici (video)

U doba kada je svima potrebna solidarnost, internetom kruže snimci koji pokazuju da je ipak u ljudskom duhu spremnost da se pomogne drugima. Kako na društvenim mrežama piše, građani Turske su na ulicama ostavljali pakete hrane onima koji su najugroženiji.

In #Turkey, people have started to leave food packets on the road for the poor and the needy who cannot earn due to #COVIDー19 lockdown #Turkeycoronavırus @zoo_bear @amjedmbt @ashoswai @NayeemWajahat @AliyaNazki

Love you #Turks for representing us. pic.twitter.com/9s1X3y6KuX

— Moiz khan (@Yourmoiz) March 22, 2020