Gastarbajter se vratio kući, pa ga dočekalo ismevanje komšija: „Ne razumem to“

Nakon 16 godina provedenih u Nemačkoj, gastarbajter je odlučio da se vrati u svoje selo u BiH i obnovi kuću koju je kupio u komšiluku. Međutim, reakcije komšija su ga duboko razočarale. Kada su saznali za njegove planove i način na koji je nameravao da ih sprovede, počeli su da ga ismevaju.

„Hteo sam da imam nešto svoje u svom selu. Kuća nije bila mnogo vredna, ali je trebalo renovirati“, rekao je povratnik, koji ima i roditeljsku kuću u selu.

Prvi problemi su se pojavili kada je počeo da traži majstore: „Imao sam plan da sve uradim tokom leta. Uzeo sam duži godišnji odmor i planirao da ostanem u BiH duže nego inače. Problem je nastao kada sam počeo da tražim majstore. Jednostavno ih nema, a oni koji rade su zauzeti mesecima da on može da odredi cenu koju hoće, jer on je jedini u krugu od 100 kilometara rade“, rekao je on za časopis Feniks.

Ismevali su ga jer sve radi sam

Zbog nedostatka majstora, odlučio je da sve poslove oko obnove kuće uradi sam. „Novac nije bio problem, nudio sam dobru dnevnicu. Ali oni mlađi su se rasuli po moru, neki jednostavno neće jer misle da sam, ako sam došao iz Nemačke, pun para kao čamac, pa nije ih briga A kad sam počeo da radim, neke komšije su počele da me ismevaju u seoskoj kafani i da mi se rugaju što sve radim sam, samo ne mogu da nađem radnika koji neće da pravi pauzu za piće na svakih pola sata i koji će renoviranje da rasteže dve godine, a ja mogu sve da završim za nekoliko meseci“, rekao je on.

Najveće razočarenje stiglo je od komšija: „Valjda ljudi nisu navikli da rade. Mladima je glavno da kažu da se ‘neće ubiti’ za dnevnicu od 50-60 evra. A gde vi hoćete li danas zaradite te pare, jednostavno niko ne želi da radi, svi žele da idu na fakultete“, požalio se gastarbajter.

Povratnik je naglasio da mladi ljudi sa fakultetom ne žele da rade tokom leta na ovakvim poslovima jer im je to ispod časti. „Radije će biti na leđima svojih roditelja i čekati odgovarajuću poslovnu priliku. Ne razumem to. Kada sam došao u Nemačku radio sam sve i svašta i sada imam svoju firmu“, rekao je on.

