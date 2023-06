Genijalna metoda jedne mame: Kako da se igrate i do kraja godine uštedite hiljade evra

Mudra mama troje dece odlučila je pre dve godine da tu kalendarsku godinu mora da završi u plusu, ali za razliku od klasičnih metoda štednje, ona se dosetila nečeg mnogo zabavnijeg.

Mišel iz zapadne Australije podelila je jednostavnu metodu štednje na TikToku i tvrdi kako bi do kraja godine trebalo njome da uštedi i do 9.000 dolara ili 5.000 funti, odnosno 5.700 evra, a fora je u tome što će usput „igrati igru“ i neće se fokusirati na osećaj odricanja koji se često vezuje za štednju. Njen primer odlučili su da primene i mnogi drugi.

Naime, istraživanja su pokazala da ljudi lakše i efikasnije štede kad je osećaj odricanja manji (npr. ako stave trajni nalog za štednju pa nemaju ni osećaj da su taj novac uopšte imali) ili pak imaju neki zadati cilj na šta će potrošiti novac. Ali Mišel je osmislila „izazov koverte“ za koji kaže da je idealan način štednje, pa savetuje svima da ga isprobaju, prenosi „The Sun“.

Izazov s kovertama funkcioniše tako što se 100 koverata označi brojem od 1 do 100 američkih dolara – a to isto može da se uradi i pomoću bilo koje druge valute.

Na primer, u dinarima biste mogli da označite koverte na iznose od 100 do 10.000 dinara, ukoliko konvertujemo australijske dolare, ali svakako možete naznačiti koverte od 1 do 100 evra i svake nedelje dvaput stavljati određeni iznos u evrima. Recimo, u kovertu od jednog evra stavite 120 dinara, a u kovertu od 100 evra ubacite 12.000 dinara. Da, zvuči malo čudno, ali vi možete pronaći svoju metodu za igru. Svake nedelje nasumično odaberite bilo koje dve koverte, a zatim u svaku stavite gotovinski iznos koji ste na njoj naznačili.

Mišel je rekla da se dve koverte obično nasumično izvlače svake nedelje, ali možete učiniti manje ili više, u zavisnosti od vašeg budžeta. Omotnice možete zalepiti kako biste bili u manjem iskušenju da ih otvorite i potrošite taj iznos.

“Ne radim to svakoga dana. Menjam to prema sebi i svojim okolnostima. To radim dva puta nedeljno. Koliko god mi situacija dopušta”, objasnila je.

Nakon što izvuče kovertu s određenom svotom, precrta je sa spiska kako ne bi ponovno odabrala isti iznos

Nen video je od objavljivanja pregledan više od 140.000 puta, a mnogi su rekli da i sami žele da isprobaju ovaj izazov.

“Teško mi je da štedim novac, pa bi mi ovo moglo pomoći”, napisala je jedna u komentaru jedna korisnica pomenute društvene mreže.

