Gest policajke iz Loznice ODUŠEVIO Srbiju

Žena iz Loznice je na društvenoj mreži podelila jako neobičnu priču koja je naišla na oduševljenje mnogih, a koja se odigrala u vreme policijskog časa, pošto je ostala bez jaja neophodnih za uskršnje praznike. Ona je pomoć u rešavanju problema zatražila od policije.

„Jedna lepa priča nastala za vreme današnjeg policijskog časa. Kako sam inteligentno ofarbala sva jaja i nisam ostavila 12 komada za tortu, pozovem MUP u Loznici da vidim mogu li da izađem 500m od kuće da pozajmim od drugarice“, počinje priču korisnica Tvitera.

Na njeno iznenađenje policajka koja sa kojom je razgovarala rekla joj je da postoje dve opcije da rizikuje i proba da ode do drugarice ili da sačeka da ona završi smenu i donese joj jaja.

„I carica je zaista to uradila. Otišla je do moje drugarice i donela mi jaja za tortu“, navela je oduševljena žena iz Loznice.

„Blic“ je uspeo da pronađe policajku koja je pomogla svojoj sugrađanki.

„Jeste, to sam bila ja. Ali, ne bih volela da se moje ime pominje u javnosti, samo sam htela da pomognem. Jeste lepa priča, ali moj posao je da pomognem, a posao je posao. Nisam to uradila za pažnju“, potvrdila je policajka iz Loznice navodeći da je naprosto – sve njoj to u okviru službe.

(Sputnjik)