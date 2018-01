Ginisov rekord: Trebinjski par izdržao u braku samo tri dana!

Venčanje bi za svaki par trebalo biti kruna ljubavi i početak novog, zajedničkog poglavlja u njihovim životima.

Međutim, događa se da i parovi s dugogodišnjim vezama već prvih dana nakon venčanja shvate da su za životnog saputnika odabrali pogrešnu osobu. Mnogi u takvim slučajevima do odluke o razvodu istrpe nekoliko meseci nakon vjenčanja, ali ima i onih koji bračni staž mere danima.

Takav slučaj zabeležen je u Trebinju, gde su se mladenci venčali u subotu, a zahtev za razvod podneli već u narednu sredu. U braku su uspeli da žive samo tri dana! Razlozi za ovaj čin ostali su tajna za javnost.

Vaso Čihorić, trebinjski matičar, kaže da zna za taj slučaj, ali pojašnjava da do zakonitog razvoda nije moglo tako brzo doći.

– Mladenci su ubrzo prestali živeti zajedno, ali do sudskog razvoda je verovatno prošlo i nekoliko meseci – ističe Čihorić.

Psiholog Čedomir Novaković, komentirajući za „Avaz“ kratkotrajne brakove, kaže da je trebinjski slučaj za Ginisovu knjigu rekorda.

– To me asocira na brak iz inata, pasjaluk ili neki revanšizam, što se i pre dešavalo. Poznati su i meni primeri da su brakovi pucali ubrzo nakon venčanja, i to većinom posle bračnog putovanja – kaže Novaković.

I Semberci imaju slučaj sličan trebinjskom. Kako je za „Avaz“ potvrdila šefica Matičnog odseka u Bijeljini Dragana Ljubojević, jedan bračni par se na razvod odlučio 12. dan nakon venčanja.

– Taj brak je počeo velikom svadbom i veseljem i ništa nije ukazivalo na to da nešto nije uredu. Nismo saznali razloge razvoda nakon tako kratkog vremena – govori Ljubojević.

Prema njenim riječima, takvi slučajevi ipak ne utiču na broj venčanja, kojih ima i po nekoliko u sedmici.

Sve je manje istinske ljubavi

Psiholog Čedomir Novaković ističe da je opšti trend u BiH da brakovi sve češće pucaju.

– Sve pokazuje da će sve manje biti čvrstih, a sve više brakorazvodnih parnica od objektivnih do potpuno bizarnih razloga. Sve manje je istinske ljubavi. Sve ovo ukazuje na onu narodnu poslovicu: „Samo se još sirotinja voli, sve je drugo rentirano“ – kazao je Novaković.