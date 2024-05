Glavna osobina koja otkriva toksičnog roditelja, prema terapeutu

Toksični roditelji svojim manipulativnim ponašanjem i nedostatkom podrške mogu naneti emocionalnu štetu deci. Njihova kontrola, preterana kritičnost i nedostatak ljubavi mogu otežati deci da razviju samopouzdanje i zdrave odnose u budućnosti. Međutim, postoji još jedna osobina koja otkriva toksične roditelje.

Terapeut Mika Stivens je podelio „glavni znak“ koji ukazuje da je roditelj toksičan.

„Glavni znak toksičnih roditelja je da negativno reaguju na granice“, rekao je on u objavi na Instagramu. Na primer, ako im kažemo da nam njihovo ponašanje smeta, čak i sa poštovanjem, verovatno će se naljutiti.

„Ako ih zamolite da prestanu sa takvim ponašanjem, mogli bi da se naljute, da izgledaju stvarno povređeni ili da vas kazne tihim tretmanom. Verovatno će reći da ste grubi i zali jer tražite od njih da ne budu užasni prema vama“, objasnio je on.

On napominje da koliko god da je njihovo ponašanje loše, oni se nikada neće fokusirati na to, već na to koliko smo „bezobrazni“ što imamo problem sa tim ponašanjem. Oni jednostavno ne mogu da razmotre kako njihovo ponašanje utiče na vas i ne mogu da saosećaju sa vama“, zaključio je Stivens, a prenosi Index.hr.

Ako smo u ovoj situaciji, terapija ili razgovor sa voljenim osobama može pomoći.

