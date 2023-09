Globalnoj krizi hrane ne nazire se kraj, preti nam nestašica ovih pet namirnica

Tokom proteklih nekoliko godina pojavio se niz pretnji koje utiču na nestašicu hrane, a to su ratni i politički sukobi, ekonomske promene, bolesti i klimatske promene. Prehrambeni artikli od kojih zavise mnogi ljudi, poput pšenice i kukuruza, su ugroženi, a njihove nestašice u nekim slučajevima su dovele do panične kupovine i njihovog besomučnog skladištenja, piše portal Eat This, Not That.

Ali, iako trenutno možda nije u pitanju vanredna situacija, svet se svakako nosi s onim što se naziva „globalna kriza hrane“, a došlo je i do nestašice nekih namirnica.

Evo na koje artikle se to odnosi i zašto su odjednom poskupeli!

1. Pirinač

Nestašica pirinča aktuelna je i u drugoj polovini 2023. godine. Svetsko snabdevanje tom namirnicom opustošeno je ruskom invazijom na Ukrajinu, kao i lošim vremenskim prilikama u glavnim proizvođačima pirinča poput Kine i Pakistana.

A sada su u igri čak i zabrinjavajući faktori. El Niño, vremenski obrazac koji rezultira netipičnim zagrevanjem površine vode u istočnom Tihom okeanu, ponovo je počeo da se pojavljuje ​​početkom leta, uzrokujući još promenjivije vreme u mnogim zemljama. Indija je takođe u juli objavila da će zaustaviti svoj izvoz sve vrste belog pirinča koja nije basmati kako bi zaštitila sopstvene zalihe i resurse.

Neka su područja sveta osetila te efekte više od drugih. Ali, za većinu će najveći problem i dalje biti šteta za novčanik. „Na globalnom nivou, najočigledniji uticaj globalnog deficita pirinča bile su, i još uvek jesu, visoke cene pirinča“, rekao je analitičar robe Fitch Solutionsa, Čarls Hart za CNBC.

2. Testenina

Problem s testeninom u Italiji ove se godine zapravo toliko pogoršao da je vlada te zemlje raspravljala o toj krizi još u maju kako bi sprečila da se još više pogorša. Tokom ovih hitnih sastanaka, zvaničnici su otkrili da su uzroci problema povećani troškovi sastojaka testenine, pšenice i cijene pakovanja i logistike.

Povećanje cena preneseno je na potrošače u celoj zemlji, a neka područja, poput pokrajine Sijena u Toskani, navela su povećanje cene testenine od preko 50 posto, prenosi CNN.

Budući da je cena pšenice počela da pada poslednjih meseci, Italija bi, kao i druge zemlje koje vole testeninu, uskoro trebalo da počne da oseća olakšanje. Ali, na to će se pričekati još neko vreme. Naime, CNN je izvestio da je tokom razgovora o krizi u Italiji, Komisija izjavila da cene testenine „već pokazuju prve, iako slabe, znakove pada, a to je znak da će u nadolazećim mesecima cena testenine značajno pasti“.

3. Čokolada

Prošle godine jedan od najvećih proizvođača čokolade na svetu, Hershey, izazvao je paniku kada je upozorio na moguću nestašicu slatkiša kako se bližila Noć veštica. Taj problem bio je nusprodukt veće potražnje i problema s lancem snabdevanja. Ipak, čini se da je priča srećno završila jer se većina Amerikanaca počastila slatkišima tokom ovog praznika.

Aki, nevolje s čokoladom nisu minule. Kakao je, naime, postao popularna roba, a Rojters izveštava da su njegove trenutne cene najviše u Njujorku u zadnjih skoro 12 godina, a čak su i više u drugim delovima sveta, uključujući London.

Budući da usev kakaovca zavisi od gnojiva, problem je nastao ruskom invazijom na Ukrajinu i smanjenjem izvoza. Klimatske promene pogoršale su situaciju s prošlogodišnjim sušama koje su uticale na prinose, a El Niño dodatno preti desetkovanjem proizvodnje. Taj fenomen obično uzrokuje suše širom zapadne Afrike, uključujući područja Gane, Kameruna, Nigerije i Obale Slonovače, koji su zajedno odgovorni za oko 75 posto ukupne svetske proizvodnje kakaovca.

Istovremena nestašica šećera, zbog lošeg vremena i manjeg izvoza iz Indije, i nepokolebljiva potražnja sigurno ne pomažu ovoj „čokoladnoj katastrofi“.

4. Losos

Ribari u Kaliforniji i na Aljasci primetili su nagli pad populacije lososa tokom prošle godine, pri čemu je kraljevski losos pretrpeo najveći udar. Ovo je jedna od najzdravijih i najvećih vrsta lososa koja se obično nalazi u prodavnicama i često poslužuje u restoranima u Sjedinjenim Državama.

Prema Los Angeles Timesu, kalifornijski Biro za ribu i divlje životinje (CDFW) rekao je da će „broj kraljevskih lososa starih tri godine koji će se verovatno vratiti u reku Sakramento ove godine na mrešćenje biti manji od 170.000, a to je najniže predviđanje u poslednjih 15 godina“. Takođe, na Aljasci je slična situacija.

Razlog za pad broja lososa verovatno ima veze s toplijim vodama zbog klimatskih promena, suše u Kaliforniji, a faktori kao što su prekomerni ribolov, zagađenje i bolesti takođe su presudili lososu.

Kako bi zaštitili preostalu populaciju, kalifornijski zvaničnici krenuli sa zabranom komercijalnog i rekreacijskog ribolova lososa tokom cele ribolovne sezone 2023. godine. Ovo je prvi put da je do ovakve zabrane došlo od 2008. godine.

5. Brašno

jena brašna već je porasla za 8,5 posto u poređenju s prošlom godinom, prema Indeksu potrošačkih cena, a analitičari predviđaju da će Amerikanci i dalje osećati posledice nestašice brašna u 2024. godini. To bi moglo da predstavlja dodatne probleme za mnoge druge omiljene namirnice, uključujući hleb, testo za picu, palačinke, kolačiće i peciva svih vrsta.

Temeljni uzrok toga nije ruska agresija u Ukrajini, već suše koje se događaju upravo u Sjedinjenim Državama. Dve od tri glavne sorte pšenice primarno se uzgajaju u južnim i centralnim državama, području koje se suočilo s ekstremno sušnim uslovima tokom prošle godine. USDA procenjuje da se neverovatnih 75 posto pšenice koja raste u ovim regijama trenutno suočava s uslovima suše.

Stručnjaci se još uvek nadaju da bi meka crvena ozima pšenica, treća glavna vrsta pšenice koja se uzgaja u SAD-u, koja se često koristi za kolače, poslastice i krekere, mogla da pomogne u rešavanju problema. Ali, budući da se ova vrsta pšenice žanje od septembra do decembra, vreme će otkriti kako je to prošlo, prenosi Net.hr.

