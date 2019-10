Godinama u kuhinji držala predmet vredan milione evra, a nije imala pojima (foto)

Stara slika pronađena u kuhinji jedne starije Francuskinje, a za koju je ona mislila da nije puno važna, prodata je na aukciji za 24 miliona evra.

Ispostavilo se da se radi o delu italijanskog slikara iz 13. veka Čimabue, a kako je navela aukcijska kuća, prodata je anonimnom kupcu iz mesta Šantij, prenosi AP.

„Slika je jedinstvena, sjajna i monumentalna. Čimabue je bio otac renesanse. Ali ova prodaja nadilazi sve naše snove“, navodi se u saopštenju aukcijske kuće.

Sliku je otkrio aukcionar u junu dok je bio u poseti starijoj ženi u mestu Kompenj, na severu Francuske, i savetovao joj da je odnese na procenu kod stručnjaka.

Slika „Ismevanje Hrista“, dimenzija 24×20 centimetara, stajala je na zidu između kuhinje i trpezarije, a kako je saopštila aukcijska kuća, vlasnica će dobiti većinu novca od prodaje.

Očekivana cena bila je četiri do šest miliona evra, a navodi se i da je to prvi put da se neka slika Čimabuea nađe na aukciji.

