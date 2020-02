Godišnje zarađuju i do 120.000 $, ovo su uslovi za dobijanje posla

Američka svemirska agencija (NASA) najavila je nedavno da od 2. do 31. marta prima prijave za sledeću generaciju astronauta.

Oni bi trebalo da se 2024. godine spuste na Mesec u sklopu programa Artemis (Artemida).

NASA je od 1960-ih izabrala više od 350 ljudi za astronautsku obuku, od kojih je trenutno 48 aktivno.

„Ove godine slavimo 20. godina kontinuirane prisutnosti na Međunarodnoj svemirskoj stanici u niskoj Zemljinoj orbiti. Na pragu smo da do 2024. godine na Mesec pošaljemo prvu ženu i sledećeg muškarca. Za nekolicinu izuzetno talentovanih žena i muškaraca, koje ćemo angažovati da se pridruže našem raznovrsnom astronautskom korpusu, vreme koje će provesti u letelici kao astronauti biće neopisivo“, rekao je Džim Bridenštajn, čelni čovek NASA.

Ko može da postane astronaut

Prvi uslov prijave za astronauta NASA je američko ili dvojno državljanstvo. Takođe, od kandidata se očekuje da ima diplomu iz prirodnih nauka ili matematike. Kandidati, takođe, moraju imati najmanje dve godine relevantnog profesionalnog iskustva ili barem 1.000 sati iskustva kao piloti, piše Jutarnji list.

Nakon popunjavanja onlajn prijave kandidati koji prođu u idući krug moraju proći i testove fizičke spremnosti.

Izabranim kandidatima slede dve godine treninga, a proći će i vojnu obuku preživljavanja, učiti o robotici i savladati ruski jezik.

Evropska svemirska agencija (ESA) također raspisuje javne konkurse za astronaute. Dosad su bile tri kampanje za izbor astronauta ESA, koje su trajale po devet meseci: 1978. i 1979., zatim 1991. i 1992. te 2008. i 2009. godine. Glavni uslovi za ESA astronauta su godine između 27 i 37 godina i doktorat iz STEM područja, po mogućnosti pilotska dozvola, odlično poznavanje engleskog i, po mogućnosti, ruskog jezika za koji ESA nudi dodatnu obuku. Kandidati treba da budu dobrog općeg zdravlja, emocionalno stabilni, empatični te sposobni da rade u multinacionalnom okruženju. Na posljednji konkurs ESA javilo se više od 8.000 kandidata, od kojih je deset ušlo u uži izbor.

Ruska svemirska agencija (Roskosmos) nema običaj da raspisuje javne konkurse za svoje kosmonaute jer su većina njih pripadnici ruske vojske. I kanadska, japanska i kineska svemirska agencija imaju astronaute.

Kolika je plata

Prema pisanju Biznis insajdera, godišnje plate NASA astronauta određuju se pomoću državne platne lestvice i mogu se klasifikovati unutar dva razreda: GS-12 i GS-13. “Razred svake osobe određuje se prema akademskim dostignućima i iskustvu”, navodi NASA.

U 2018. godini novi astronaut GS-12 razreda zaradio bi 63.600 dolara godišnje.

Nakon nekoliko godina uspešnog rada isti bi astronaut imao platu od 82.680 dolara godišnje u istom razredu. Više kvalifikovan astronaut u platnom razredu GS-13 mogao bi na početku zarađivati 75.628 dolara godišnje, a nakon nekoliko godina i do 98.317 dolara. Ipak, plate astronauta nisu striktno određene pa oni mogu zaraditi i do 120.000 dolara godišnje. Iako se na ESA-inoj veb stranici ne navode točne plaće astronauta, neki izvori navode da se one kreću između 58.800 i 84.300 evra godišnje.

(Jutarnji list)