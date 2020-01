Golim grudima spašava koale: Prodaje nage fotografije, zaradila već milion dolara (foto)

Manekenka Kejlin Vard iskoristila je svoj uticaj na društvenim mrežama da pomogne u borbi protiv požara koji besne u Australiji, prodajući svoje golišave fotografije za 10 dolara.

Ova 20-godišnjakinja je već prikupila milion dolara za tu svrhu, pošto je ponudila da pošalje svoju nagu fotografiju onima koji doniraju najmanje 10 dolara bilo kojoj organizaciji koja pomaže u borbi protiv ovih požara. Međutim, Instagram je deaktivirao njen nalog zbog golišavih fotografija.

Manekenka je ranije prodavala fotografije za novac i rekla da se nada da će joj redovni kupci pomoći kada je reč o prikupljanju sredstava za ovako važan slučaj.

I raised $1mil for Australia at the sake of my naked body being exposed on the internet to millions and millions of people. That’s a scary feeling to be that vulnerable and exposed to the world. But I did it because I wanted to do something good.

— THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 7, 2020