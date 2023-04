Gostima je potrebno svega 38 sekundi da primete ovo kada vam uđu u dom!

Prvi utisak je izuzetno važan i to važi za sve – od upoznavanja, pa sve do toga kada vam neko prvi put ulazi u kuću. A da li ste znali da se on kod ljudi stvara za svega osam sekundi?

Slično je i sa gostima u vašem domu – potrebno im je samo 38 sekundi da uoče sve sitnice i da počnu da vas osuđuju. Evo šta sve može da im zasmeta.

Istraživanje koje sprovedeno na 2.000 odraslih ljudi, pokazalo je da gosti prvo primete miris vašeg doma, a odmah nakon toga se oseti i temperatura, pa koliko je očišćeno, odnosno usisano.

Ono što je još otkriveno jeste da troje od desetoro ljudi domaćinu neće otkriti svoja zapažanja. A sa druge strane, 86 posto domaćina kuću detaljno očisti, tik pre nego što gosti stignu, dok se njih šest od 10 ne zamara time šta drugi misle. Pored mirisa, temperature i čistoće, gosti primećuju i udobnost nameštaja na kojem sede, kao i prljave prozore, boju zidova, knjige, ali i prašinu na ukrasima koji stoje na policama.

Dakle, proverite, možda je vreme da uzmete usisivač i krpu u ruke, nemojte biti deo statistike.

