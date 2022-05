Gotovi ste: 10 znakova da ste se zaljubili u njega iako to ne priznajete

Ne možete se čak ni da se setite kada je počelo ili kako se dogodilo, sve što znate je da odjednom postoji taj osećaj u vama. Postoji taj poriv da želite biti s nekim za koga to stvarno niste očekivali

Deset znakova ukazuje da se zaljubljujete u njega, iako ste se zakleli da nećete…

1. Smatrate ga neuobičajeno smešnim

Kompatibilan smisao za humor važan je za doživotnu vezu. Kad se zaljubite u nekog, odjednom se više smejete njegovim šalama. Jesu li i pre bili smešni ne možete tačno da kažete. Sve što znate je da vam on jednostavno izmami osmeh, a endorfini trče tvojim venama.

2. Proveravate telefon da vidite je li vam poslao poruku

On vam lako može poslati poruku pa čekate. Proveravate telefon da vidite imate li novih obaveštenja i razočarate se kada ih nemate. Ponekad mislite da vam je poslao poruku, ali niste mogli čuti zvonjenje telefona. Bez obzira na situaciju, stalno gledate u svoj ekran ne bi li se njegovo ime pojavilo.

3. Proveravate, odnosno uhodite ga na društvenim mrežama

Kada shvatiš da nije poslao ništa, na kraju duboko zaranjate u njegove stranice na društvenim mrežama. Proveravate njegov Instagram, zatim nastavite listati Fejsbuk, gledate kada je bio aktivan, prelazite na Twitter… Vi ste kao FBI kad je ovo u pitanju.

4. Ljubomorni ste

Pitate za devojku na njegovoj profilnoj slici samo da biste saznali je li to njegova sestra ili se pitate ko je ta devojka kojoj se sviđaju sve njegove objave. Druge devojke odmah postaju bolna tema kada je on u pitanju. Možda je to zato što ti se sviđa više nego što bi trebao.

5. Izmišljate izgovore da ga više viđate

Iako će vam možda oduzeti malo vremena da stignete kući, rado ćete se zaustaviti ako to znači da ga možete ugledati, prenosi YourTango.

6. Iskreno ste zainteresovani za njegov dan

Želite znati kako mu je prošao dan. Brineš se i želiš da te uputi u velike i male stvari koje se događaju u njegovom životu. Zaokupljeni ste činjenicama i detaljima i govorite mu da ništa ne preskače. Možda samo volite više da ga slušate kako priča…

7. Uhvatite se kako ga gledate nešto duže nego inače

Je li uvek imao tako divan osmeh, je li ta pega uvek bila tu… Možda to ne vidite, ali gledate ga duže, pokušavajući u svojoj glavi oslikati ko je on. Želite ostati u trenutku.

8. Pitate dolazi li…

Tvoji prijatelji su pravili planove, a ti opušteno pitaš dolazi li i on. Pokušavaš se ponašati hladno. Trudite se ne izgledati razočarano ako se on ne pojavi, ali ni previše nestrpljivo ako dolazi.

9. Male vas stvari podsećaju na njega i sećate se sitnica o njemu

Ožiljak koji ima od operacije ili kako voli sladoled od vanile – sve su to sitni detalji koje je rekao u prolazu, ali ih se sećate. Kad god osjetite miris kokica iz bioskopa, setite se filma koji ste zajedno gledali. Male su stvari zbog kojih ti misli odjednom odlutaju do njega.

10. Ne možete ga izbaciti iz glave

Sve što radite, on vam se vraća u misli. Niste sigurni kako ni zašto, ali on vam je uvek na umu. Mogli biste prati posuđe, a onda pomislite koliko biste se više zabavili da ih perete zajedno. To je frustrirajuće.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.