Greta Tunberg napunila 17 godina: Evo kako je proslavila rođendan (foto)

Švedska aktivistkinja za zaštitu životne sredine Greta Tunberg napunila je danas 17 godina i nastavila svoju borbu stojeći na protestu ispred parlamenta u Stokholmu.

Greta Thunberg celebrates 17th birthday by holding a climate protest outside the Swedish parliament https://t.co/yg0L5vwGDx

