Gru poginuo posle udara u šipku, a na Alpima je za dlaku izbegao smrt

Reper Dalibor Andonov Gru poginuo je danas u 15 sati i 20 minuta kod Nautičkog kluba „Zemun“ nakon što je prilikom vožnje kajta upao u vodu, saznaje „Blic“.OboO

Prijatelji su izvukli Grua iz vode i njegovo telo ubacili u čamac. Hitna pomoć je stigla na lice mesta, ali mogli su samo da konstatuju smrt.

Očevici za „Blic“ tvrde da je repera udarila šipka.

– Vozio je dasku sa zmajem i podigao mu se zmaj dva ili tri puta, te je tada nastao problem. Mislimo da ga je udarila neka šipka, odmah posle toga. Već je bio plav kada smo ga izvukli i najverovatnije se onesvestio od udarca – rekli su očevici sa lica mesta iz obližnjeg restorana.

A Gru je prošle godine gostovao i u emisiji „Balkan info“ i tom prilikom prisetio se najopasnije stvari koju je uradio zbog ljubavi prema ekstremnim sportovima.

– Volim zimovanja, a to na Alpima ću pamtiti definitivno. To zimovanje je bilo 2012. u Francuskoj, bio sam tamo sa suprugom. To se desilo drugog dana zimovanja. Ona se spustila stazom do hotela, a ja sam sa par drugara krenuo van staze, ka jednom delu gde vidljivo niko dugo nije prolazio. Onda smo skapirali zašto niko nije prolazio. Jedan prijatelj i ja smo se odvojili od grupe i završili smo na nekoj litici, ozbiljnoj litici sa koje kada se padne ne lomi se ruka ili noga već se gine. Bogami, dva sata je bila borba za život dok nije došao helihopter sa spasiocima. Kad ne razmišljam o tome da sam mogao da poginem, bilo je to lepo iskustvo. Vozio sam se helikopterom na sajli, kad bi mi se to inače desilo u životu?