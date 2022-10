Guza kao daska: ‘Imam najravniju zadnjicu na svetu i svi misle da koristim filter’

„Imam najravniju zadnjicu na svetu, imam takav nedostatak oblina da me mnogi čak pitaju koristim li filter“, kaže Džuli Evlorenzen.

Norvežanka tvrdi da je njena zadnjica najravnija na svetu, a na društvenim mrežama je otkrila i da se obratila svojoj partnerki kako bi je zamolila da smisli plan da bi joj guza bar malo dobila na oblinama.

– Svi znamo da imam najravniju zadnjicu. To me ne vređa, ne morate da me tešite da nije tako, ravna je i slatka – započela je devojka video u kojem je pokazivala kako joj izgleda zadnjica u kupaćim kostimima.

Uprkos insistiranju na tome da na nju ne utiču negativni komentari, njen snimak bio preplavljen kritikama na račun njenog izgleda.

– Da li je to filter? – komentarisali su mnogi.

Neki su se pitali gde je nestala njena zadnjica.

– Ovo je ludo, nikad pre nisam video nešto takvo – komentarisao je neko.

– Telo kao lenjir – pisali su.

Međutim bilo je i onih koji su izjavili da su im Džulini snimci pomogli da steknu više samopouzdanja u vezi s sopstvenim manama.

– Sva su tela iskreno predivna takva kakva jesu, ali društvo voli da nam govori drugačije – dodao je neko.

