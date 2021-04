Haos: Devojka ga prevarila, nećete verovati šta je uradio!

Jedan mladić našao se u veoma nezgodnoj situacijia, ali je uprkos tome dobio osude mnogih…

Jedan mladi muškarac obratio se britanskoj psihoterapeutkinji Didre, koja na portalu The Sun pomaže ljudima da reše svoje ljubavne probleme.

On je ispričao svoju priču koja je zapanjila mnoge. Naime, on i njegova devojka imaju po 21 godinu, a u vezi su već tri godine. Imali su probleme u vezi u jednom periodu, ali su ih izgladili – ili je barem on tako mislio dok nije saznao istinu.

„Iako sam ja mislio da je sada sve u redu među nama, saznao sam da me prevarila dok je bila na jednoj devojačkoj večeri. Grizla ju je savest i sve mi je priznala“, napisao je ovaj mladić.

Kaže da je bio užasno razočaran i tužan, zbog čega je otišao sa prijateljima u pab, ali posle nekoliko pića (previše), odlučio je da ode do svoje devojke kako bi razgovarali. Tamo je sreo njenu sestru, koja se našla u sličnoj situaciji sa svojim partnerom, i takođe joj je bila potrebna uteha.

Možete već da zamislite šta se desilo.

„Odjednom smo počeli da ljubimo i na kraju smo završili u krevetu. Moja devojka je počela da sumnja da nešto nije u redu, ali čak i nakon što sam priznao prevaru ona želi da radimo na našoj vezi. I njeni roditelji vrše pritisak na mene, a ja želim da budem sa njenom mlađom sestrom“.

Psihoterapeutkinja mu je odgovorila da ne bi bilo pametno da bude u vezi sa njenom sestrom jer će to samo izazvati haos u porodici.

„Vaša devojka možda želi da ponovo budete zajedno, ali morate da budete iskreni prema sebi – da li ostajete vezi iz navike? Suočite se sa tim, ako ne želite ozbiljnu vezu, vreme je da krenete dalje“.

Mnogi čitaoci reagovali su na ovu priču, šokirani što je mladić utehu našao baš sa njenom sestrom, a ni nju nisu štedeli, govoreći kako je „zabila sestri nož u leđa“.

„To se ne radi. Sestrini momci su uvek ‘zabranjeni'“, poručili su.

