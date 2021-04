Hit odgovor deke o vakcinama prepričava ceo Balkan (video)

Deka Drago Nijemčević iz Zavidovića odgovarao je na pitanja novinara o tome šta on misli o vakcinama i vakcinaciji i činjenici da neki još uvek sumnjaju u njih.

Njegov odgovor se danima prepričava, a mnogi smatraju da će osvestiti i okorele antivaksere.

„Ako to primenjuju lekari i medicinsko osoblje u celom svetu, a posebno kod nas, onda šta bi ja tu pametovao i izbegavao. Koliko čujem, ima naroda koji pametuje. Otkud ja znadem da li je dobra ili nije, ja nemam sredstva da ispitam to. Taj narod što priča da ne valja, nema on svoj institut“, rekao je Drago Nijemčević.

Mnogi su kasnije komentarisali da je Drago „narodskim jezikom“ istakao suštinu – da treba imati poverenja u naučne podatke i ispitivanja, jer sami ne možemo da ih sprovedemo.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.