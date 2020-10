Hit poruka profesora: „Nadam se da nećete da varate kao moja žena“

Poruka koju je navodno jedan profesor poslao svojim studentima, kako bi ih obavestio da će ispit biti odložen, postala je viralna zbog bizarnih razloga koje je naveo.

„Nažalost, moraću da odložim ispit i otkažem predavanje u četvrtak. Upucan sam i završio na Hitnoj. Takođe sam dobio kovid i usred sam razvoda. Konsultacije s mojim asistentom su i dalje od 11 do 12 u ponedeljak i sredu. Ako budem živ, ispit će se održati idućeg ponedeljka“, napisao je u objavi koja je odmah počela da se širi društvenim mrežama.

Just received this rollercoaster of an email from one of my professors pic.twitter.com/6vGfiRNFI9

— decent pigeon (@decentbirthday) October 12, 2020