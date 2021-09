Hit: S amputiranom nogom morao da dokazuje da je invalid

Britanski policajac Ben Peri nedavno je hteo da obnovi svoju ‘plavu oznaku’ s kojom ima pravo na parkirna mesta za invalide.

Veće okruga Vočesteršira odbilo je njegov zahtev s objašnjenjem da mora “da priloži više dokaza o svojoj invalidnosti“. Njegov doktor, kojeg je Peri opisao kao ‘legendu’, veću je opisao Perijevo stanje i dodao da „Periju verovatno noga neće narasti“, piše BBC.

– Bio bih jako zahvalan kada biste to uzeli u obzir kada se u budućnosti budete bavili s njegovim zahtevima. Malo je verovatno da će se ova situacija promeniti, osim ako mu zbog napretka medicine ponovno ne naraste noga – piše lekar

Periju je Veće u međuvremenu odobrilo zahtev, a tvit u kojem ovaj britanac objašnjava celu situaciju dobio je više hiljadu lajkova.

I’ve recently tried to renew my blue badge but was told I didn’t qualify for one and to supply more evidence of my disability.

After an appointment with my doctor, he composed a letter for me…

Please can we show some appreciation for this legend 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/WahKMkne9q

— Ben. (@benperry_2001) August 29, 2021